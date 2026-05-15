Hamilton déjà relégué au rang de numéro 2 chez Ferrari ?

Lewis Hamilton traverse un début de saison compliqué chez Ferrari, au point que certains observateurs du paddock estiment déjà que le septuple champion du monde est désormais clairement relégué pour de bon derrière Charles Leclerc dans la hiérarchie interne de l’écurie italienne. Après un week-end difficile à Miami, où Leclerc a une nouvelle fois dominé son équipier tant en qualifications qu’en course, les débats autour du niveau de performance actuel d’Hamilton et de son avenir en Formule 1 prennent de plus en plus d’ampleur.

Parmi les voix les plus critiques figure désormais Nelson Piquet Jr., qui estime que Ferrari n’a même plus besoin de gérer une quelconque rivalité interne tant l’ordre établi sur la piste lui semble évident.

"Sont-ils égaux dans le statut ? Non," a déclaré Piquet Jr sur le podcast Pelas Pistas.

"Leclerc est le numéro 1, Hamilton est le numéro 2. Actuellement, il est deuxième, et Leclerc est devant lui 80 % du temps."

Le Brésilien considère que les performances parlent désormais d’elles-mêmes et que Ferrari n’a pas besoin d’imposer une hiérarchie artificielle entre ses deux pilotes.

"L’équipe n’a pas à se soucier de cela parce que Leclerc est déjà devant," a-t-il ajouté. "Il se qualifie généralement mieux et termine mieux les courses."

"Depuis l’année dernière, c’est lui qui mène."

Le fils du triple champion du monde Nelson Piquet estime également que les difficultés rencontrées par Hamilton ne sont pas réellement surprenantes au vu du stade de sa carrière.

"L’an dernier, il gagnait nettement, et cette année Hamilton a un peu réduit l’écart," a-t-il expliqué.

"Mais Hamilton est en Formule 1 depuis 20 ans, et c’est la fin de sa carrière, donc c’est normal."

"Non, non, non" : pourquoi Mercedes a refusé Alonso

L’avenir du Britannique alimente d’ailleurs de plus en plus les discussions dans le paddock. Ces derniers jours, Ralf Schumacher a estimé que Hamilton et Fernando Alonso devraient tous deux prendre leur retraite à la fin de la saison afin de laisser la place à une nouvelle génération de pilotes.

Un ancien membre important de Ferrari et Mercedes F1 s’est montré particulièrement sévère envers Alonso. Ancien directeur de l’ingénierie de la Scuderia, Aldo Costa a livré un témoignage très direct sur sa collaboration passée avec l’Espagnol chez les Rouges.

"Je dois dire très honnêtement que je ne m’entendais pas bien avec lui," a confié Costa sur le podcast Terruzzi Racconta.

Selon l’ingénieur italien, le problème ne venait pas du talent du double Champion du monde, qu’il continue de considérer comme exceptionnel, mais davantage de son implication dans les affaires internes de l’équipe.

"S’il s’était limité à piloter et à pousser le développement, il aurait été parfait," a-t-il déclaré.

"Il aurait probablement gagné sept ou huit titres mondiaux lui aussi. En réalité, il va plus loin et essaie de s’impliquer dans le choix des personnes au sein de l’équipe, de manipuler l’équipe d’un point de vue organisationnel. Et c’est là que les conflits commencent."

L’Italien pense d’ailleurs que cette approche politique a accompagné Alonso tout au long de sa carrière en Formule 1.

"J’ai peur que cela fasse partie de son caractère," a-t-il poursuivi. "En réalité, malgré son talent incroyable, personne ne voulait vraiment profiter du fait de travailler avec lui."

Costa a également révélé qu’Alonso avait été largement rejeté en interne lorsqu’il était chez Mercedes F1 et que l’équipe avait envisagé différents scénarios pour son duo de pilotes.

"Quand il y a eu des discussions chez Mercedes, entre Rosberg et Bottas, quand on se demandait ’devrions-nous faire venir Alonso ?’ il y a eu une réaction en chaîne partant du Dr Zetsche, Hamilton, moi-même... tout le monde disait : non, non, non."