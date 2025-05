Russell ne s’attend pas à voir la McLaren souffrir des nouvelles règles à Barcelone

L’avantage de McLaren F1 sur le reste du peloton ne sera pas annulé par la restriction sur les ailerons flexibles qui entrera en vigueur.

Le véritable atout de la McLaren MCL39 réside dans sa capacité à maîtriser la température de ses pneus, et le secret de cette maîtrise ne devrait pas être affecté par un changement prochain des tests de flexibilité des ailerons.

Si la limitation de la flexibilité de l’aileron avant pourrait avoir un impact sur les performances individuelles des équipes, ces changements ne feront pas perdre la tête à McLaren, selon George Russell, pilote Mercedes F1.

"Le week-end à Barcelone sera intéressant en raison du changement de réglementation, mais le secret de McLaren réside dans les pneus, et non dans les éléments affectés par cette nouvelle règle," admet Russell en ligne avec les propos récents de son patron.

La capacité de McLaren à maintenir la température de ses pneus, notamment sur le train arrière, a été essentielle à ses performances en course cette année, le rythme de la voiture sur un tour semblant similaire à celui de Red Bull et Mercedes.

C’est sous les températures élevées de la piste, entraînant une dégradation plus importante, que McLaren a véritablement pris son envol, terminant avec plus de 30 secondes d’avance sur Russell, Oscar Piastri confirmant que la course avait joué en sa faveur.

"En course, tous les virages deviennent encore plus lents, et il est plus important de prendre soin des pneus. C’est probablement l’un de nos points forts jusqu’à présent cette année. C’était la première course où la température de la piste est très élevée. Il faisait chaud en Arabie saoudite, mais la température à Miami était la plus élevée de l’année. Je pense que cela a contribué à notre rythme."

Mais comment McLaren parvient-elle à contrôler aussi efficacement la température de ses pneus ?

"Si on le savait à 100% ! Nous continuerons d’apporter des améliorations, mais je ne pense pas que cela nous permettra d’atteindre le niveau de McLaren."

"Nous ne sommes pas la deuxième meilleure équipe, disons que nous n’avons jamais été clairement deuxièmes."

"Je suis fier de nos résultats, mais nous devons améliorer nos performances. Je pense que notre meilleur week-end a été celui en Chine, et les McLaren nous ont encore battus de plus de 10 secondes – et lorsqu’elles réalisent leur meilleur week-end, elles nous battent de 40 secondes."