Tsunoda a impressionné Red Bull en évitant ’l’intimidation’ de Verstappen

Paul Monaghan, l’ingénieur en chef de Red Bull, a salué les performances et les progrès de Yuki Tsunoda depuis son arrivée dans l’équipe première du géant de la boisson énergétique. Le Britannique salue la manière dont le pilote japonais est de plus en plus intégré à l’équipe et solide au sein de celle-ci.

"Il semble bien s’intégrer, dans des conditions qui ne sont pas les plus faciles. Il est arrivé, il a été franc dans ses commentaires, il a été courtois, il a été un bon membre de l’équipe. Il a été un peu malchanceux à certains moments, chanceux à d’autres... il est en train de trouver ses marques" a déclaré Monaghan.

"Il n’a pas peur de dire ce qu’il pense, il dit ce qu’il veut et ce qu’il n’aime pas, ce qui est bien. Il fait partie de l’équipe, il en est un bon membre, et tout ira bien pour lui. Il semble capable d’éviter l’intimidation d’être le coéquipier de Max pour le moment, ce qui est très bien. Je suis impressionné. Il a les épaules solides."

Red Bull a aussi un autre objectif actuellement, celui de mieux comprendre une RB21 plutôt capricieuse : "En termes de compréhension, c’est bien. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis ses débuts."

"Évidemment, le Japon a été un point culminant, Bahreïn a été un point bas, mais en termes de compréhension, nous avons fait des progrès pour Djeddah et nous étions bien meilleurs en termes relatifs - nous aurions pu gagner."

"Nous aurions pu gagner. Donc, comprendre, c’est bien, améliorer, à petits pas - il n’y aura pas de moment magique. Nous verrons ensuite si nous y parviendrons plus rapidement que nos adversaires."