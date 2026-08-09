McLaren F1 a payé le prix de 2025 : sept mois de remise en question avant le rebond

Après trois saisons de progression continue et trois titres mondiaux remportés sur les deux dernières années, McLaren a abordé la révolution réglementaire de 2026 avec un statut de référence à défendre. Pourtant, le début de saison n’a pas été aussi simple qu’espéré pour l’écurie de Woking. Après onze Grands Prix, Andrea Stella estime toutefois que les difficultés rencontrées ont permis à son équipe de tirer une leçon essentielle : dans une période de profonde remise en question, l’unité constitue la meilleure arme pour rebondir.

De retour au McLaren Technology Centre la semaine dernière, avant la trêve estivale de la Formule 1, Andrea Stella a dressé le bilan des onze premières manches de la saison devant les membres de l’écurie. Après le traditionnel débriefing d’après-Grand Prix avec son équipe dirigeante, le directeur de McLaren a également célébré avec ses troupes la victoire obtenue en Hongrie, avant de participer au traditionnel barbecue estival de l’écurie.

À Melbourne, Stella avait présenté 2026 comme une saison d’apprentissage, durant laquelle la capacité à comprendre rapidement les nouvelles règles et à développer la monoplace serait déterminante. Sept mois plus tard, l’Italien considère que la principale leçon apprise par McLaren dépasse largement le cadre technique.

"Je pense que la leçon la plus importante que nous avons tirée de ces sept mois de travail acharné est que, dans les périodes de grande difficulté, l’unité fait la force," explique-t-il. "Nous avons démontré, avant tout à nous-mêmes, à quel point la cohésion de l’équipe est essentielle pour rebondir et retrouver le chemin du sommet."

Après trois années de progression régulière, qui avaient permis à McLaren de décrocher trois des quatre titres mondiaux en 2024 et 2025, le début de cette saison a constitué une véritable remise à zéro.

"Après trois années de progression constante qui nous ont vus remporter trois des quatre titres mondiaux entre 2024 et 2025, le début de cette saison a été un véritable reset," poursuit Stella. "Pas seulement parce que les changements réglementaires étaient probablement les plus importants de l’histoire de ce sport, mais surtout parce que nous avons réalisé à quel point nous avions payé le prix fort pour les efforts consentis en 2025 afin de décrocher le doublé au championnat."

McLaren aurait alors pu perdre pied après avoir terminé 2025 au sommet. Stella estime au contraire que son équipe a su analyser les difficultés sans chercher d’excuses.

"Nous aurions pu nous désunir, nous aurions pu trouver des excuses pour expliquer pourquoi nous n’étions pas capables de commencer ce championnat comme nous avions terminé le précédent, mais cela n’a pas été le cas," souligne-t-il. "Nous avons essayé de comprendre les raisons techniques et stratégiques, et nous avons concentré nos efforts. Et cela me rend vraiment fier de cette équipe."

Le tournant est venu avec le développement de la MCL40

Pour Stella, il n’existe pas un Grand Prix ou une modification technique unique qui aurait soudainement inversé la trajectoire de McLaren. Le changement a plutôt été progressif, à mesure que l’équipe prenait conscience de l’ampleur du défi représenté par la nouvelle réglementation.

"Il n’y a pas eu un événement unique qui a changé notre trajectoire... il s’agit plutôt d’une prise de conscience croissante de l’ampleur du défi auquel nous sommes confrontés et des ajustements que nous devions effectuer," explique le directeur de McLaren.

La pause forcée du mois d’avril a notamment permis à l’écurie de prendre du recul et d’étudier plus précisément les faiblesses de sa monoplace.

"Paradoxalement, la trêve imposée par les annulations de Bahreïn et de l’Arabie saoudite nous a probablement permis de nous concentrer entièrement sur l’analyse des performances de la MCL40 et de comprendre pleinement que nous devions réorienter ou renforcer son développement dans certaines zones de la voiture," estime Stella.

Cette période a également permis à McLaren de mieux comprendre sa nouvelle unité de puissance Mercedes. Avec la révolution technique de 2026 et la nouvelle architecture hybride, l’intégration entre le moteur et la monoplace représente un défi majeur pour les écuries.

"Au cours des derniers mois, nous avons également eu l’occasion d’approfondir notre compréhension de la nouvelle unité de puissance fournie par Mercedes HPP et de travailler avec nos partenaires techniques afin de déterminer la meilleure manière de l’exploiter. Cela a été un long processus, avec des hauts et des bas, mais il commence à porter ses fruits."

Pour autant, le travail est loin d’être terminé.

"Cela dit, je m’attends à ce que l’optimisation de l’unité de puissance reste une question complexe tout au long de la saison 2026," prévient-il.

Budapest, la première vraie confirmation

Si aucun rendez-vous précis n’a marqué à lui seul le redressement de McLaren, le dernier Grand Prix disputé avant la trêve estivale a clairement constitué le point culminant de cette première moitié de saison.

"Pour revenir aux performances de la voiture, il est clair que le week-end de Budapest, qui a conclu la première moitié de la saison, a été le point fort," reconnaît Stella.

Le résultat obtenu en Hongrie n’est toutefois pas l’unique raison de sa satisfaction. McLaren a surtout pu mesurer les effets de son changement d’approche technique avec l’introduction d’un nouvel ensemble aérodynamique au Hungaroring.

"Pas seulement en raison du résultat, mais surtout parce que le package aérodynamique que nous avons introduit au Hungaroring est le résultat de ce changement de direction dans le développement et nous a permis de réaliser des progrès significatifs en matière de compétitivité," explique-t-il.

Cette évolution représente donc bien davantage qu’une simple amélioration ponctuelle. Elle constitue la première concrétisation visible du travail entrepris par McLaren pour comprendre les limites de la MCL40 et corriger sa trajectoire.

Une responsabilité particulière pour McLaren

Cette saison revêt également une dimension historique pour l’écurie britannique. McLaren a célébré en effet les 60 ans de ses débuts en Formule 1 ainsi que son 1000e Grand Prix dans le Championnat du monde.

Deux anniversaires qui renforcent encore le sentiment de responsabilité ressenti par Stella, alors que l’équipe cherche à écrire une nouvelle page de son histoire.

"C’est certainement une responsabilité importante, accompagnée d’un sentiment de fierté, dont je suis certain qu’il est partagé par tous mes collègues au sein de l’équipe," affirme-t-il.

"C’est un privilège de diriger cette équipe en raison de ce qu’elle représente dans l’histoire et dans le présent de la Formule 1, mais surtout en raison de la manière dont elle continue à regarder vers l’avenir et à relever les défis : en cherchant chaque jour à être meilleure qu’hier."

"Il y a une soif de victoire, de l’énergie, du talent. Il y a le désir d’écrire de nouveaux chapitres à la hauteur de la tradition que nous portons sur nos épaules, et de le faire dans le véritable style McLaren," poursuit-il.

Et malgré les succès récents, le directeur de l’écurie considère que l’essentiel reste encore à accomplir.

"Et c’est précisément ce qui rend le parcours actuel de McLaren si particulier, et ce dont nous discutons en interne au sein de l’équipe : la prise de conscience que, malgré tout ce que nous avons accompli, la partie la plus importante de notre histoire reste encore celle que nous n’avons pas écrite."