Bilan de mi-saison F1 2026 : Haas décroche avec les mains attachées dans le dos

Haas n’est plus la nouvelle venue de la Formule 1, ni même l’unique représentante américaine sur la grille. Après un début de saison particulièrement prometteur, l’écurie dirigée par Ayao Komatsu a progressivement disparu du paysage du milieu de peloton, victime d’une course au développement qu’elle ne peut pas financièrement suivre au même rythme que ses rivales. À la pause estivale, la formation américaine se retrouve ainsi dans une position particulièrement délicate.

La première moitié de la saison 2026 aura parfaitement illustré les difficultés récurrentes de Haas depuis son arrivée en Formule 1. Des éclairs de performance ont laissé place à de longues périodes de recul, jusqu’à faire de l’écurie la dernière représentante du peloton, ou, plus simplement, la première des équipes de fond de grille, devant la catastrophe industrielle Aston Martin et sa compatriote nouvelle venue, Cadillac.

Pourtant, le début de campagne avait laissé entrevoir des perspectives radicalement différentes. Oliver Bearman, désormais dans sa deuxième saison en Formule 1, est sorti des blocs à toute vitesse. Après seulement deux Grands Prix, Haas occupait la quatrième place du championnat Constructeurs, Bearman ayant notamment terminé cinquième du Grand Prix de Chine.

Cette performance avait permis à Haas de se rapprocher dangereusement de McLaren, championne du monde en titre. Après la Chine, l’écurie américaine ne comptait qu’un point de retard sur la formation de Woking.

Mais ce fut le dernier véritable coup d’éclat de Haas.

Esteban Ocon a bien inscrit des points au Japon, tandis que Bearman en a ajouté un au Canada et Ocon deux à Monaco. À l’issue du Grand Prix de Monaco, toutefois, l’écart avec McLaren était déjà devenu considérable : l’équipe britannique totalisait alors 116 points, contre seulement 21 pour Haas.

Et après Monte-Carlo, les points se sont tout simplement taris.

Lors des cinq Grands Prix précédant la pause estivale, Haas n’a inscrit aucun point. Pendant ce temps, ses rivales ont continué à investir dans le développement de leurs monoplaces et à apporter régulièrement de nouvelles évolutions.

Racing Bulls, Audi et Alpine ont pris l’avantage en qualifications. Pour Haas, atteindre la Q3 est devenu une véritable rareté. Entre Barcelone et Budapest, Bearman n’a pas fait mieux que la 13e place en qualifications, tandis que la meilleure performance d’Ocon sur cette période s’est limitée à la 15e position. Dans ces conditions, les deux pilotes n’ont jamais été en mesure de transformer leurs positions sur la grille en arrivées dans les points.

Pour Ayao Komatsu, le problème est avant tout financier. Haas ne dispose tout simplement pas des mêmes moyens que ses adversaires pour participer à la bataille du développement.

Interrogé sur la possibilité pour son équipe d’atteindre le plafond budgétaire de 215 millions de dollars fixé par la réglementation 2026, le directeur de l’équipe n’a pas cherché à masquer la réalité il y a quelques semaines.

"J’aimerais bien, mais nous n’y sommes pas. C’est l’une des principales priorités de ma liste de tâches : être capable de financer cette équipe afin que nous puissions fonctionner au niveau du plafond budgétaire. Parce que c’est la base, n’est-ce pas ? Nous devrions d’abord atteindre cette première étape."

Une situation qui ne remet pas en cause, selon lui, les capacités des ingénieurs et mécaniciens de Haas. Au contraire, Komatsu estime que ceux-ci accomplissent un travail remarquable malgré les moyens dont ils disposent.

"Nous avons parlé du fait que nous étions dépassés dans le développement. Ce n’est pas le reflet, disons, d’une incapacité de nos gars. Je pense que nos gars font, honnêtement, un travail fantastique... Mais jusqu’à présent, je ne suis pas capable de leur donner suffisamment de munitions pour qu’ils puissent montrer ce dont ils sont capables."

Le patron de Haas mesure d’autant plus l’injustice de cette situation qu’elle prive ses employés d’une véritable chance de se mesurer à armes égales avec leurs concurrents.

"Vraiment, honnêtement, ce n’est pas juste pour nos gars de leur imposer cette contrainte, si vous voulez. C’est comme s’ils se battaient avec les deux mains attachées dans le dos."

Cette faiblesse financière place désormais Haas dans une situation particulièrement précaire. L’équipe n’est plus la petite nouvelle capable de surprendre par son approche différente. Elle n’est plus non plus l’unique équipe américaine du championnat, depuis l’arrivée de Cadillac.

Elle risque ainsi de devenir progressivement anonyme, aussi bien en piste qu’auprès des sponsors.

La situation est d’autant plus préoccupante que Haas pourrait également perdre ses deux pilotes.

Bearman représente évidemment le dossier le plus sensible. Pour sa deuxième saison en Formule 1, le Britannique s’est imposé comme un candidat crédible à un futur baquet chez Ferrari dès qu’une place se libérera. Il a inscrit à lui seul 18 des 21 points de Haas cette saison, confirmant l’impression laissée lors de ses précédentes apparitions avec la Scuderia.

Une arrivée chez Ferrari n’est toutefois pas considérée comme une possibilité pour 2027. Bearman semble néanmoins disposer d’un temps limité chez Haas si l’équipe ne parvient pas à inverser sa trajectoire, de plus grandes opportunités pouvant rapidement se présenter à lui. Bearman a lui-même évoqué la possibilité de suivre un plan B pour faire progresser sa carrière si Ferrari ne peut rien pour lui à moyen terme.

La situation d’Esteban Ocon est différente. Le Français ne compte que trois points au championnat et son début de saison avait déjà donné lieu à des mots cinglants de la part de Komatsu. Le Japonais avait notamment déclaré en début d’année que "personne n’est satisfait du résultat sportif d’Esteban l’année dernière".

Des rumeurs ont depuis fait état d’une relation devenue difficile entre le directeur de l’équipe et son pilote. Les deux hommes ont démenti ces informations. Mais le Français est bien en première ligne pour être remplacé si Komatsu souhaite amener un jeune pilote avec un bon budget ou un bon soutien dans son équipe. Fornaroli et Camara seraient sur la petite liste du Japonais. Et pourquoi pas Tsunoda si le partenaire Toyota venait à pousser un Japonais... élevé "pur grain" chez Honda !

En attendant, Haas dispose encore de douze Grands Prix pour sauver une saison qui semble déjà largement compromise.

L’écurie a déjà démontré par le passé qu’elle était capable de renverser une situation difficile. En 2024 comme en 2025, l’introduction d’une importante évolution durant la seconde moitié de la saison avait permis à Haas de relancer sa campagne.

Mais le contexte est très différent en 2026. Avec l’entrée en vigueur de nouvelles monoplaces et d’un nouveau règlement technique, toutes les équipes consacrent une part importante de leurs ressources au développement. Le plafond budgétaire limite leurs dépenses, mais Haas part précisément avec un handicap financier face à la majorité de ses concurrentes.

L’équipe doit donc trouver le moyen de développer sa monoplace avec moins de moyens, alors même que ses rivales accélèrent.

Et le constat dressé par Bearman avant de partir en vacances ne laisse guère présager une reprise immédiate.

"Je n’ai pas effectué un seul tour avec la voiture en Hongrie en me sentant bien dedans, donc nous devons comprendre pourquoi et examiner les choses attentivement."

Après avoir flirté avec la quatrième place du championnat Constructeurs au début de la saison, Haas aborde donc la deuxième moitié de l’année avec une question autrement plus préoccupante : comment retrouver de la performance alors que ses rivales disposent de davantage de moyens pour en chercher ?

Le bilan de mi-saison : Haas avait pourtant de quoi surprendre...

Les points positifs

Occuper la septième place du classement avec l’effectif le plus réduit et le plus petit budget du plateau constitue une belle réussite, surtout si l’on considère l’immense défi posé par la préparation du règlement de 2026. Le début de saison a été marqué par des performances remarquables, notamment de la part d’Ollie Bearman. Les 17 points récoltés lors des deux premières courses ont brièvement permis à Haas de devancer Red Bull au classement et menacer McLaren, les champions en titre !

Les points négatifs

Haas n’a engrangé que quatre points supplémentaires depuis ce début de saison canon, dont un seul pour Bearman, alors que l’équipe perd en compétitivité. Le développement de la monoplace s’est avéré insuffisant, même si cela s’explique par des contraintes budgétaires. Racing Bulls et Alpine ont toutes deux largement distancé l’écurie. Par ailleurs, Komatsu a vu Esteban Ocon peiner à exprimer tout son potentiel durant son passage chez Haas, et il semble de plus en plus probable que le baquet soit confié à un autre pilote pour 2027.

L’objectif :

Ne pas descendre en dessous de la huitième place au classement et convaincre Gene Haas d’investir davantage... ou d’autoriser des investissements extérieurs. Il s’agit également de trouver un remplaçant solide pour Ocon, au cas où son aventure avec l’équipe prendrait fin comme les spéculations ne cessent de le clamer... ce que nous ne souhaitons pas évidemment.

Le duel Bearman-Ocon à mi-saison

Qualifications : Bearman 8-3 Ocon

Course : Bearman 7-4 Ocon

Chez Haas, Ollie Bearman a devancé Esteban Ocon lors des qualifications à huit reprises. Le meilleur résultat du Britannique le samedi a été une 10e place en Chine, ce qui a également marqué la seule fois où l’une des voitures de l’écurie a atteint la Q3.

Bearman a aussi l’avantage en ce qui concerne les classements à l’arrivée des Grands Prix, devançant Ocon sept fois contre quatre. Sur le plan de la fiabilité, Bearman a enregistré trois abandons, alors qu’Ocon n’en compte aucun pour le moment.