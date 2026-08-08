Lagrue fait ses adieux à Mercedes F1 après ’11 saisons inoubliables’

Le désormais ex-responsable de l’académie de jeunes pilotes de Mercedes F1, Gwen Lagrue, a partagé ses émotions au moment de fermer le chapitre avec l’équipe, avant de rejoindre Red Bull, où il remplacera Helmut Marko à la tête du programme junior de la firme. Chez Mercedes, il a notamment accompagné Kimi Antonelli et George Russell lors de leur ascension vers la Formule 1.

L’académie de jeunes pilotes de Red Bull est l’une des plus célèbres de tout le sport automobile et, jusqu’à la fin de l’année 2025, elle était gérée par Helmut Marko. Mais avant le début de son nouveau travail, le Français a pris le temps d’envoyer un message d’adieu sur les réseaux sociaux.

"Chaque rêve a besoin d’une équipe" a écrit Lagrue.

"Il y a quelques années, ces cinq mots sont devenus une partie de l’histoire de Mercedes. Aujourd’hui, ils signifient quelque chose d’encore plus personnel. Budapest était mon dernier Grand Prix avec le Mercedes F1, mettant fin à un chapitre incroyable après 11 saisons inoubliables."

"Quand Toto m’a donné l’opportunité de rejoindre l’équipe, je n’aurais pas pu imaginer le voyage qui m’attendait. Ensemble, nous avons construit, évolué et nous sommes remis en question chaque jour, toujours animés par la même ambition d’aider de jeunes pilotes talentueux à atteindre leur plein potentiel."

"En regardant en arrière, ce qui me remplit de la plus grande fierté, ce n’est pas seulement ce que nous avons accompli, ce sont tous les pilotes avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler."

"D’Esteban Ocon et Nyck De Vries, à George Russell et Kimi Antonelli. De Fred Vesti et Doriane Pin à chaque jeune pilote qui fait ou a fait partie du Mercedes Junior Programme au fil des ans."

"Regarder de jeunes talents devenir des professionnels de classe mondiale a été l’un des plus grands privilèges de ma carrière. J’espère que chacun d’entre vous continuera à rêver grand, à travailler dur et à profiter de chaque étape du voyage. Vous êtes entourés d’une équipe extraordinaire qui vous poussera toujours à devenir la toute meilleure version de vous-mêmes."

"À Toto, merci pour ta confiance et ton amitié. À tout le monde chez Mercedes, merci pour votre passion, votre engagement et votre recherche incessante de l’excellence. Ce qui rend cette équipe vraiment spéciale, ce n’est pas seulement ce qu’elle a accompli, mais les personnes qui en font ce qu’elle est chaque jour."

"Les gens se souviennent souvent des championnats, des victoires et des records. Je me souviendrai personnellement des personnes. Merci d’avoir cru en moi et de m’avoir permis de jouer un petit rôle dans cette histoire extraordinaire."

"Merci de m’avoir permis de réaliser des rêves. Je vous souhaite à tous seulement le meilleur."