Une annonce surprise pour George Russell pendant la trêve !

George Russell a profité de la trêve estivale de la Formule 1 pour révéler une nouvelle étape dans sa vie privée. Le pilote Mercedes a annoncé ses fiançailles avec sa compagne Carmen Mundt, avec qui il partage sa vie depuis plusieurs années. Une nouvelle qui a rapidement suscité de nombreuses réactions, y compris au sein de son équipe, alors que le Britannique s’apprête désormais à retrouver la piste avec des ambitions intactes pour la suite de la saison.

Russell a officialisé ses fiançailles sur les réseaux sociaux, après avoir fait sa demande à Carmen Mundt durant la pause estivale. Le pilote britannique a choisi la simplicité pour partager la nouvelle, publiant quatre photographies sur une plage (voir les photos ci-dessous) accompagnées d’une légende représentant uniquement un emoji de bague de fiançailles.

L’annonce a rapidement rencontré un important succès sur Instagram, accumulant en peu de temps un grand nombre de mentions « J’aime ». Parmi les réactions figurait notamment celles de la F1, de Mercedes et de Kimi Antonelli, son équipier, qui lui a adressé ses félicitations.

Russell et Mundt sont en couple depuis 2020. La jeune femme est régulièrement présente aux côtés du pilote britannique lors des week-ends de Grand Prix, et est devenue une figure familière du paddock au fil des saisons.

Carmen Montero Mundt, née en Espagne, est une professionnelle de la finance et une influenceuse de mode. Diplômée en gestion d’entreprise et finance de l’Université de Westminster à Londres, elle a travaillé dans le secteur de l’investissement et des relations avec les investisseurs, notamment chez Ruffer LLP. Active sur les réseaux sociaux, elle partage des contenus liés à la mode, au voyage et à l’éducation financière pour les femmes.

Avec cette annonce, Russell devient à son tour l’un des pilotes actuels de la grille à franchir le cap des fiançailles et du mariage. Charles Leclerc a notamment épousé sa compagne Alexandra Saint Mleux plus tôt cette année, après s’être fiancé en 2025.

Le pilote Mercedes devra toutefois rapidement remettre sa vie sportive au premier plan. Après la pause estivale, la Formule 1 reprendra ses droits aux Pays-Bas à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas, programmé à Zandvoort dans deux semaines.

Russell y retrouvera notamment son équipier Kimi Antonelli, avec lequel il se bat cette saison pour la première place du championnat. Le Britannique entend profiter de cette reprise pour relancer ses ambitions au classement et remettre sa candidature au titre mondial sur de bons rails.

Après une première moitié de saison marquée par les performances de Mercedes, Russell devra donc rapidement faire abstraction de cette parenthèse personnelle pour se concentrer de nouveau sur la piste. Une nouvelle bataille l’attend à Zandvoort, avec un objectif clair : relancer véritablement sa course au titre.

Russell possède 59 points de retard sur Antonelli, alors que Lewis Hamilton pointe à la deuxième place du championnat, juste devant lui, pour 9 points.