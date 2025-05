Pourquoi la F1 doit revoir ses règles pour les duels entre les pilotes

Christian Horner a appelé la FIA à alléger la réglementation régissant les duels entre pilotes en F1.

Le directeur de l’équipe Red Bull estime que les courses deviennent « assez anormales » et nécessitent une « remise à zéro » suite à l’implication de Max Verstappen dans deux batailles avec les deux pilotes McLaren ces dernières semaines.

Au Grand Prix d’Arabie saoudite, le Néerlandais a écopé d’une pénalité de cinq secondes de la part des commissaires sportifs après avoir été jugé comme étant sorti de la piste et avoir pris un avantage durable lors de son duel au départ avec Oscar Piastri.

Deux semaines plus tard, à Miami, les officiels ont refusé d’enquêter sur son duel avec Lando Norris au premier tour. Or, si l’enquête avait été ouverte, Verstappen aurait été celui qui aurait risqué une sanction pour avoir forcé Norris à sortir de la piste au virage 2 du premier tour.

Les règles de pilotage ayant changé cet hiver, en grande partie à cause du comportement de Verstappen en piste, on a demandé à Horner si cela avait contribué à éliminer les zones d’ombre dans les duels roue contre roue.

"Ces dernières semaines, les courses roue contre roue ont fait couler beaucoup d’encre en Formule 1. La compétition est devenue « contre nature »."

"Je pense que cela ne ressemble plus à de la course naturelle, j’ai l’impression que nous sommes peut-être surréglementés dans les courses roue contre roue. Parce qu’ils suivent des trajectoires différentes et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire… Cela devient assez contre nature."

"Je ne sais donc pas s’il nous faut simplement un petit coup de neuf. Il serait bon que les pilotes en discutent lors de la prochaine course, car on a l’impression qu’avec trop de réglementation, on finit par se conformer au règlement, et cela devient peu naturel en termes de réactions."

"Ils réagissent plus à ce que le règlement prévoit en termes de sanction qu’à ce que l’instinct d’un pilote demande de faire."