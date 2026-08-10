Verstappen : vers une absence d’annonce surprise cet été ?

La pause estivale de la Formule 1 intervient une nouvelle fois dans un contexte particulièrement propice aux rumeurs concernant l’avenir de Max Verstappen. Alors que les spéculations autour d’un possible départ vers McLaren ou Mercedes se réduisent, David Coulthard ne s’attend pas à voir le quadruple champion du monde imiter Lewis Hamilton et annoncer un changement d’équipe retentissant au sortir de la trêve... ni même à annoncer son départ de la F1.

L’avenir de Verstappen est toujours l’un des principaux sujets de discussion du marché des pilotes. Le Néerlandais dispose d’une clause de sortie dans son contrat avec Red Bull, dont l’activation serait notamment liée à sa position au classement du championnat. À la trêve estivale, le pilote Red Bull occupe une position qui entretient donc les spéculations sur une éventuelle séparation.

Les rumeurs ont notamment évoqué un transfert chez McLaren, tandis que Toto Wolff n’a pas fermé la porte à l’idée d’une association entre Verstappen et Kimi Antonelli chez Mercedes à l’avenir. Verstappen, de son côté, n’a pas saisi les dernières occasions qui lui étaient données d’affirmer clairement qu’il resterait chez Red Bull.

Pour David Coulthard, qui connaît particulièrement bien l’environnement Red Bull, un départ surprise n’est toutefois pas le scénario qui lui paraît le plus probable. Ancien pilote de l’écurie autrichienne, aujourd’hui ambassadeur de la marque, l’Écossais côtoie également régulièrement Verstappen sur les Grands Prix puisqu’il voyage avec lui autour du monde.

Interrogé sur ce qu’il savait des intentions du quadruple champion du monde dans le podcast Up To Speed, Coulthard a toutefois expliqué qu’il ne cherchait pas à obtenir directement des informations auprès de Verstappen.

"Je ne lui demande pas, très franchement, parce que dans ce contexte, ce ne serait pas mes affaires."

L’ancien pilote de Formule 1 estime surtout que deux éléments jouent actuellement en faveur du maintien de Verstappen chez Red Bull : le niveau de performance que l’équipe est encore capable d’atteindre et l’attachement du Néerlandais au projet qu’il accompagne depuis ses débuts dans la catégorie reine.

"Je ne ressens pas... Mon instinct me dit qu’il y a suffisamment de performance et qu’il fait également partie de cette aventure depuis le tout début. Je ne pense donc pas qu’il y aura une sorte de départ surprise à la Lewis Hamilton de Mercedes vers Ferrari annoncé par Max. Ni même de départ de la F1 façon surprise à la Rosberg."

Coulthard rappelle ainsi que Verstappen n’est pas simplement arrivé récemment chez Red Bull. Il a construit une grande partie de sa carrière et tout son palmarès avec l’écurie de Milton Keynes, depuis sa première victoire en 2016 jusqu’à ses quatre titres mondiaux.

"Je pense qu’il y a une volonté de vouloir régler les problèmes auxquels ils ont été confrontés. Red Bull reste toutefois sous pression. L’équipe n’a pas réussi à offrir à Max une monoplace suffisamment compétitive pour lui permettre de jouer régulièrement la victoire depuis le début de la saison. Ses deuxièmes places obtenues en Autriche puis en Hongrie constituent pour l’instant ses meilleurs résultats de l’année."

Pour autant, Coulthard estime que les dernières courses montrent que Red Bull n’est pas complètement décrochée.

"Et soyons honnêtes, les deux dernières courses ont été des courses à podium. D’accord, peut-être pas des victoires, et c’est pour cela qu’ils sont tous là, pour essayer de gagner."

La question de l’avenir de Verstappen pourrait donc rester en suspens pendant encore quelque temps. Son entourage a déjà indiqué que le Néerlandais souhaitait idéalement terminer sa carrière en Formule 1 chez Red Bull, à condition que l’équipe soit capable de lui fournir une voiture lui permettant de se battre pour les victoires et les titres.

C’est précisément sur ce point que l’avenir du quadruple champion du monde pourrait se jouer. Si Red Bull retrouve le chemin de la victoire, la question d’un départ de Verstappen perdrait rapidement de son importance. À l’inverse, une incapacité persistante à rivaliser avec les meilleures équipes pourrait continuer d’alimenter les spéculations.

Coulthard, lui, ne s’attend cependant pas à une annonce spectaculaire durant les deux dernières semaines de pause ou après.

"Je ne vois pas de grande nouvelle sortir de Red Bull ou de Max pendant la pause estivale."

L’Écossais s’attend néanmoins à ce que le calme relatif de la trêve soit perturbé par quelques annonces destinées à profiter de l’attention particulière dont bénéficie habituellement la Formule 1 lorsque les courses sont interrompues.

"Quelqu’un aura une nouvelle à annoncer parce qu’il voudra profiter, disons, d’un public impatient pendant les deux semaines de pause qui restent. Il pourrait donc y avoir l’annonce d’un sponsor majeur ou quelque chose de ce genre."