Russell refuse de douter de lui-même malgré une saison qui tourne au cauchemar

Longtemps considéré comme le grand favori du championnat 2026 après des essais hivernaux très convaincants et une victoire autoritaire lors de l’ouverture de la saison en Australie, George Russell vit depuis plusieurs mois un exercice bien plus compliqué que prévu. Entre problèmes de fiabilité, performances irrégulières de sa Mercedes W17 et critiques récurrentes, le Britannique accuse désormais un retard conséquent au championnat. Pourtant, le pilote Mercedes assure n’avoir jamais perdu confiance, convaincu que ses difficultés ne sont pas liées à son niveau de pilotage.

L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation moteur semblait offrir à George Russell une occasion idéale de décrocher une première couronne mondiale. Les bookmakers faisaient de lui le favori avant même le début de saison, une cote encore renforcée après son succès convaincant à Melbourne.

Mais la dynamique s’est rapidement inversée.

Depuis cette victoire inaugurale, le Britannique a vu sa campagne se compliquer, principalement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Plusieurs manches ont été marquées par des problèmes de fiabilité, dont le plus coûteux est intervenu lors du Grand Prix du Canada.

Alors qu’il menait l’épreuve après avoir pris le meilleur sur son coéquipier Andrea Kimi Antonelli, Russell a été contraint à l’abandon à cause d’une défaillance de la batterie. À ces soucis mécaniques s’ajoute une W17 qui ne lui permet pas toujours d’exploiter pleinement son potentiel, au point de se retrouver à 59 points du leader du championnat.

Cette situation a alimenté de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et dans les médias, sans pour autant déstabiliser le pilote Mercedes.

Interrogé par RN365 sur sa capacité à rester serein malgré cette période difficile, Russell a expliqué : "Je pense que ce qui m’aide à traverser cette période, c’est de me concentrer sur les choses qui vont me permettre d’aller plus vite."

Le Britannique refuse de gaspiller son énergie sur les commentaires extérieurs.

"Lire des articles négatifs, les réseaux sociaux ou m’agacer à cause de certaines questions des médias, tout cela ne me dérange pas, parce que je dois consacrer toute mon attention à moi-même et à mon équipe, afin de comprendre comment aller plus vite."

"Je me sens très résilient face à ce bruit extérieur. Je me sens très résilient cette année, malgré tous les hauts et les bas que j’ai traversés."

Le pilote reconnaît avoir vécu des moments particulièrement difficiles après certains résultats décevants, mais assure n’avoir jamais douté de ses capacités.

"Je me suis retrouvé dans des situations très difficiles après certains résultats particulièrement compliqués, mais j’ai toujours conservé ma conviction et ma confiance."

"Je connais la raison lorsque je ne suis pas performant : c’est parce que quelque chose ne fonctionne pas correctement sur la voiture, pas dans mon pilotage."

"Ce n’est pas comme si j’avais oublié comment piloter du jour au lendemain. Je sais donc que je peux arriver à la course suivante et être à nouveau performant avec exactement le même pilote."

Russell rappelle également à quel point la Formule 1 est un sport où les perceptions évoluent extrêmement vite.

Un week-end, un pilote peut remporter une course, être considéré comme un prétendant crédible au titre et apparaître au sommet de son art. Une semaine plus tard, après un mauvais résultat, les mêmes observateurs peuvent remettre totalement en cause son niveau.

Comme le rappelle souvent le paddock, un pilote vaut avant tout par sa dernière course.

Le Britannique compare cette réalité au football, où les périodes de forme sont généralement beaucoup plus stables.

"Si vous regardez un footballeur en grande forme, il peut rester performant de manière assez constante. À l’inverse, un joueur en difficulté reste souvent dans une mauvaise dynamique pendant un certain temps."

"En Formule 1, on peut être la superstar un week-end. Le suivant, on est complètement en retrait. Puis on revient devant, avant de disparaître de nouveau."

Pour Russell, cette volatilité s’explique par le fait que les conditions changent sans cesse.

"C’est parce que, pour reprendre l’analogie avec le football, le terrain et le ballon changent chaque semaine. C’est donc là-dessus que je dois concentrer toute mon attention."