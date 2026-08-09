Le souvenir que Russell n’a jamais oublié de ses débuts avec une F1

Neuf ans après avoir pris pour la première fois le volant d’une Mercedes de Formule 1, George Russell revient avec émotion sur cette journée qui a marqué un tournant dans sa carrière. Le Britannique, aujourd’hui candidat au titre mondial avec l’écurie allemande, se souvient d’avoir été stupéfait par les performances de la W08, dans un essai organisé au Hungaroring en 2017 qui réunissait également plusieurs grands noms de la discipline, dont Robert Kubica et un autre jeune espoir, Lando Norris.

Avant de devenir l’un des hommes forts de Mercedes en Formule 1, George Russell a vécu une première expérience mémorable avec l’écurie de Brackley au cœur de l’été 2017.

Le Britannique avait intégré le programme juniors de Mercedes durant l’intersaison précédant la campagne 2017. Quelques mois plus tard, il obtenait sa première opportunité au volant de la W08, la monoplace qui allait décrocher les titres mondiaux cette année-là.

Ces premiers tours de roue ont eu lieu lors des essais organisés au Hungaroring, quelques jours seulement après le Grand Prix de Hongrie. Cette séance avait également marqué les débuts de Lando Norris avec McLaren.

L’événement avait aussi suscité un immense intérêt en raison du retour de Robert Kubica dans une séance officielle de Formule 1, plusieurs années après son grave accident en rallye qui avait fortement compromis sa carrière dans la discipline.

Interrogé par RN365, Russell se rappelle encore avec précision ses premières sensations au volant de la Mercedes.

"Je me souviens avoir été totalement choqué par la vitesse de la voiture."

Les conditions étaient particulièrement éprouvantes pour une première prise en main.

"Il faisait très chaud ce jour-là. Je crois qu’il faisait près de 40 °C. À la fin des essais, j’avais les yeux complètement injectés de sang à cause des forces G."

"Deux journées consécutives comme premier essai officiel en Formule 1, au Hungaroring, avec la voiture de 2017, qui était exceptionnellement rapide, c’était une entrée en matière très difficile."

Russell garde également un souvenir particulier de la présence de Robert Kubica.

"Je me souviens que Kubica effectuait ces essais avec Renault. C’était également un privilège pour moi de participer à ces essais aux côtés de pilotes que j’admirais lorsque j’étais plus jeune."

Un an et demi après cette première expérience avec Mercedes, George Russell rejoignait la grille de départ comme titulaire en signant chez Williams. Il y disputera trois saisons avant d’être promu chez Mercedes en 2022.

Depuis son arrivée au sein de l’écurie allemande, Russell a remporté sept Grands Prix, dont deux cette saison, alors qu’il se bat pour décrocher le premier titre mondial de sa carrière.

Invité à adresser un message au jeune pilote qu’il était lors de cette première journée chez Mercedes, Russell a livré un conseil empreint de nostalgie.

"Profite de chaque instant, parce que tout passe très vite."

"J’ai l’impression que c’était hier. Je me souviens de mon premier tour en quittant les stands. Lorsque j’ai freiné pour la première fois au virage n°1, ma tête a failli heurter le volant."

Même certains détails les plus anodins sont restés gravés dans sa mémoire.

"Je me souviens avoir mangé de la purée de pommes de terre et de la pastèque au déjeuner !"

Avant de conclure avec le même conseil adressé à son jeune alter ego : "Mais surtout, profite de chaque instant, parce que tout passe très vite."