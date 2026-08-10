De l’incertitude à la F1 en quelques heures : Lawson a défié Marko… puis son téléphone a sonné

En août 2023, alors que son avenir dans la filière Red Bull semblait soudainement beaucoup moins assuré, Liam Lawson a décidé de prendre les devants. Après plusieurs années passées à gravir les échelons, le Néo-Zélandais s’est rendu à Zandvoort pour confronter directement Helmut Marko et lui poser une question simple : pourquoi ne lui donnait-il pas enfin sa chance ? Quelques heures plus tard, un accident de Daniel Ricciardo allait précisément lui offrir cette opportunité.

L’histoire de Lawson en Formule 1 aurait pourtant pu prendre une tout autre tournure. Arrivé en Europe à seulement 16 ans afin d’accélérer son apprentissage en monoplace, le Néo-Zélandais avait terminé deuxième du championnat allemand de Formule 4 en 2018. L’année suivante, il intégrait le Red Bull Junior Team, avec la perspective d’emprunter une voie clairement identifiée vers la catégorie reine.

Soutenu par Red Bull, Lawson a ensuite progressé en Formule 3 puis en Formule 2, tout en occupant parallèlement le rôle de pilote de réserve pour Red Bull Racing et son écurie sœur. Troisième du championnat de Formule 2 en 2022, il espérait alors accéder à la Formule 1. Mais Red Bull avait choisi de miser sur Nyck de Vries, puis Daniel Ricciardo chez AlphaTauri, laissant Lawson poursuivre son apprentissage en Super Formula japonaise.

Le Néo-Zélandais n’a toutefois pas été abandonné par son programme de jeunes pilotes. Red Bull a continué de soutenir sa progression au Japon et Lawson s’est rapidement installé parmi les prétendants au titre. Mais en août 2023, un accident à Motegi est venu interrompre sa dynamique et, surtout, semer un doute inédit dans son esprit.

"C’était probablement la première fois que j’ai réellement commencé à avoir de petits doutes sur la question de savoir si j’allais réussir à atteindre la Formule 1," a-t-il raconté.

"L’année touchait à sa fin et je n’entendais pas grand-chose. Pour la première fois, je me suis réellement dit que cela pourrait ne pas arriver. Et je n’avais jamais ressenti ça auparavant."

Pendant trois jours, Lawson a pris le temps de réfléchir à sa situation. Puis il a décidé de se rendre à Zandvoort, où se disputait le Grand Prix des Pays-Bas, avec l’intention de demander directement des comptes à Helmut Marko, conseiller de Red Bull pour le sport automobile.

"J’ai passé trois jours à réfléchir à tout ça, puis j’ai pris l’avion pour Zandvoort," se souvient-il. "J’ai décidé que j’allais simplement m’asseoir avec Helmut et lui mettre la pression, essentiellement pour savoir ce qu’il pensait."

Le vendredi matin, Lawson s’est donc présenté dans le bureau de Marko, dans le motorhome Red Bull. Après cinq années passées dans le programme Red Bull et des investissements importants consentis pour accompagner sa carrière, il voulait comprendre pourquoi aucune véritable opportunité ne lui était proposée.

"Je suis entré dans son bureau le vendredi matin à Zandvoort et je lui ai dit : ’Pourquoi ne veux-tu pas simplement me donner une chance ? Vous avez investi tout cet argent en moi. À quoi cela sert-il ? Cela fait cinq ans que je suis dans le programme’."

La discussion ne s’est cependant pas déroulée comme Lawson l’espérait. Face à son insistance, Marko a fini par couper court à l’échange.

"Je crois que cela a fini par l’agacer un peu parce qu’il m’a essentiellement rembarré," raconte le Néo-Zélandais.

Lawson est alors ressorti du bureau sans réponse concrète concernant son avenir. Il a immédiatement appelé son entraîneur, qui se trouvait lui aussi à Zandvoort.

"Je suis sorti de cette réunion et j’ai appelé mon coach, qui était là-bas, et je lui ai parlé. Je lui ai dit : ’C’est vraiment difficile’."

Quelques heures plus tard, pourtant, la situation allait basculer de manière spectaculaire.

L’accident de Ricciardo change tout

Lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, Daniel Ricciardo a violemment percuté les barrières et s’est fracturé un métacarpe en sept endroits. L’Australien allait devoir renoncer au reste du week-end, le temps que la gravité de sa blessure soit évaluée.

AlphaTauri se retrouvait ainsi privée de l’un de ses pilotes. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, la décision de placer immédiatement Lawson dans la voiture n’a pas été automatique.

"Ce n’était pas simplement : ’Liam va prendre la voiture’," précise-t-il. "C’était plutôt : ’Qui d’autre pouvons-nous faire venir, quelqu’un qui a potentiellement de l’expérience, qui a déjà piloté la voiture ?’"

Lawson n’a toutefois pas tardé à comprendre que son heure était peut-être enfin arrivée. Il s’est de nouveau rendu auprès de Marko après un coup de fil.

"Mon téléphone a sonné. Je devais retourner au motorhome. Je suis allé voir Helmut, je suis simplement entré et il m’a regardé avant de me demander : ’Tu es prêt ?’ J’ai répondu : ’Oui’. Et c’était toute la conversation."

Après avoir réclamé sa chance quelques heures plus tôt, Lawson venait de l’obtenir.

Son passage chez AlphaTauri allait rapidement démontrer qu’il était prêt. Durant ses cinq Grands Prix, le Néo-Zélandais a notamment réussi une performance remarquée à Singapour en éliminant Max Verstappen, quadruple champion du monde de la Q3. Il a ensuite décroché ses premiers points en Formule 1 lors de la course.

Mais cette parenthèse ne devait durer que cinq Grands Prix. Dès que Ricciardo a été suffisamment rétabli, Lawson a dû lui rendre son baquet.

"Quand vais-je avoir ma chance ?"

Red Bull a par ailleurs choisi de conserver Ricciardo pour la saison suivante, laissant Lawson de nouveau sur le banc. L’intéressé n’a toutefois jamais cessé de pousser pour obtenir une place à temps plein.

"J’essayais simplement de pousser cette porte," explique-t-il. "Donc, tout au long de l’année, je parlais à Helmut, je parlais à Christian [Horner, alors directeur de Red Bull Racing], en demandant simplement : ’Quand vais-je avoir ma chance ?’"

La réponse est finalement arrivée à Austin. Red Bull a décidé de se séparer de Ricciardo et de confier à Lawson le baquet de l’écurie sœur pour terminer la saison.

Cette fois, l’opportunité était beaucoup plus importante. Mais elle s’accompagnait aussi d’une situation délicate : en prenant la place de Ricciardo, Lawson savait qu’il pouvait contribuer à mettre un terme à la carrière de l’Australien en Formule 1.

Le Néo-Zélandais affirme pourtant n’avoir jamais laissé ce sentiment de culpabilité interférer avec son ambition.

"Je ne l’ai jamais ressenti comme ça parce que, aussi difficile que cela puisse être, nous nous battons tous pour ces baquets," explique-t-il. "Il n’y a rien de personnel là-dedans. Mais lorsque vous vous battez pour votre carrière, c’est tout ce qui compte et vous ne pouvez rien placer devant cela."