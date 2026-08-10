Piastri contredit Hamilton et relance le débat sur les simulateurs en F1

Oscar Piastri a pris le contre-pied de Lewis Hamilton en défendant l’intérêt de l’utilisation des simulateurs en Formule 1 dans la préparation d’un Grand Prix. Le pilote McLaren estime lui aussi que ces outils ne peuvent pas remplacer la piste, mais qu’ils constituent aujourd’hui un élément précieux pour comprendre des monoplaces toujours plus complexes.

Les simulateurs occupent désormais une place importante dans la préparation des équipes de Formule 1. Installés au sein des usines, ils permettent aux pilotes et aux ingénieurs de recueillir de nombreuses données avant chaque rendez-vous du calendrier, mais aussi de travailler certains réglages ou de se familiariser avec les spécificités d’un circuit.

Tous les pilotes ne leur accordent toutefois pas la même confiance. Plus tôt cette saison, Lewis Hamilton avait expliqué avoir choisi de ne plus utiliser le simulateur de Ferrari, estimant que celui-ci l’avait parfois "induit en erreur" dans son adaptation à la SF-26.

Une approche que ne partage pas Oscar Piastri. Le pilote McLaren considère au contraire que cet outil représente une aide importante, même s’il reconnaît que les différences générationnelles peuvent expliquer certaines perceptions.

"Je trouve ça utile," a déclaré l’Australien. "J’ai aussi grandi dans une génération différente de celle dans laquelle Lewis a grandi."

"Cette différence d’approche illustre les philosophies parfois opposées entre les générations de pilotes. Alors que certains privilégient davantage le ressenti direct au volant, d’autres considèrent les outils numériques comme une extension naturelle de leur préparation. Je fais partie de la 2e catégorie."

Pour Piastri, l’évolution des monoplaces actuelles rend les simulateurs encore plus pertinents. Les Formule 1 modernes reposent sur une quantité considérable de données et de paramètres techniques, ce qui nécessite une préparation toujours plus poussée avant de prendre la piste.

"Évidemment, les simulateurs existent depuis longtemps maintenant, mais je comprends qu’ils ne conviennent pas à tout le monde," explique-t-il.

"Avec les voitures actuelles... disons qu’elles sont très complexes, et je trouve qu’effectuer du roulage sur simulateur est assez utile, aussi bien pour moi que pour l’équipe."

L’équipier du champion du monde en titre estime donc que le simulateur peut permettre de gagner du temps dans un week-end de course, notamment en arrivant avec une meilleure compréhension des caractéristiques du circuit ou des comportements attendus de la monoplace.

Cette approche est devenue une pratique courante pour de nombreux pilotes de pointe, qui effectuent régulièrement des séances dans les installations de leur équipe avant les Grands Prix.

"Ils ne seront jamais parfaits"

Malgré son soutien aux simulateurs, Piastri reste conscient de leurs limites. Selon lui, aucune technologie ne pourra totalement reproduire les sensations, les contraintes physiques et les réactions d’une véritable Formule 1 lancée en piste.

"Mais chacun est différent," nuance-t-il. "Ils ne seront jamais parfaits."

"Ils ne seront jamais un outil totalement infaillible, et ils ne seront jamais aussi bons que de piloter la vraie voiture."

Pour l’Australien, le simulateur doit donc être considéré comme un complément et non comme un remplacement du travail réalisé sur circuit.

"On travaille avec les outils dont on dispose, ou on ne les utilise pas si l’on pense que c’est mieux pour soi," conclut-il.