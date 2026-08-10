546 points à prendre : McLaren F1 pense à 2027 sans renoncer aux titres en 2026

Après un début de saison 2026 plus compliqué qu’espéré, McLaren a retrouvé des couleurs à Budapest avec une évolution aérodynamique qui a permis à la MCL40 de franchir un nouveau cap en matière de compétitivité. Alors que la pause estivale marque traditionnellement le début de la préparation de la saison suivante, Andrea Stella estime que son équipe doit encore croire à ses chances cette année, tout en préparant déjà le projet 2027.

Le changement de réglementation intervenu en 2026 a profondément transformé les monoplaces et les unités de puissance. Pourtant, contrairement à l’année précédente, McLaren n’est pas confrontée à la nécessité de choisir entre le développement de sa voiture actuelle et la conception d’une monoplace radicalement différente pour la saison suivante.

Selon Andrea Stella, la transition vers 2027 devrait ainsi être relativement naturelle, d’autant que tous les enseignements accumulés cette année conserveront leur valeur.

"Dans un certain sens, il est plus facile cette année de trouver un juste milieu entre les deux exigences," explique le directeur de McLaren.

"Alors qu’en 2025, nous étions confrontés à la nécessité de trouver un équilibre entre deux extrêmes - pousser jusqu’à la limite pour gagner le championnat du monde et devoir concevoir une nouvelle voiture pratiquement à partir de zéro - cette année, la transition entre les deux projets est beaucoup plus fluide, étant donné que les changements réglementaires sont relativement mineurs."

McLaren ne peut toutefois pas se permettre de considérer les bases techniques actuelles comme acquises. La génération de monoplaces et les unités de puissance introduites cette année restent encore largement à explorer, ce qui donne une valeur particulière à chaque kilomètre parcouru en 2026.

"Nous devons garder à l’esprit que cette génération de voitures n’en est encore qu’à ses débuts, aussi bien en ce qui concerne le châssis que l’unité de puissance. Par conséquent, pratiquement tout ce que nous continuons d’apprendre en 2026 nous sera utile l’année prochaine."

Le véritable arbitrage se situera donc davantage au niveau des ressources disponibles.

"Bien sûr, nous devrons ensuite trouver le bon équilibre en termes de plafond budgétaire, d’heures d’essais en soufflerie et de simulations informatiques, ainsi que dans l’allocation des ressources entre la conception et la production, mais je pense que nous sommes bien placés sur tous les fronts."

McLaren veut prolonger son rebond

La question se pose désormais de savoir jusqu’où McLaren peut remonter au cours de la deuxième moitié de la saison. Le succès décroché à Budapest, associé à l’introduction d’un nouveau package aérodynamique, a ravivé les ambitions de l’équipe après plusieurs mois difficiles. D’autant plus que d’autres nouveautés arriveront à Zandvoort.

Stella refuse donc de tirer un trait sur les championnats du monde, même si l’écart accumulé complique considérablement la tâche.

"C’est une question difficile, mais il y a une réponse très claire," estime-t-il. "Si nous pouvons poursuivre la saison comme nous l’avons fait à Budapest, je pense que nous pouvons encore accomplir beaucoup de choses."

Pour y parvenir, McLaren devra toutefois continuer à développer sa monoplace à un rythme supérieur à celui de ses rivales. Dans une saison où les écarts peuvent évoluer rapidement, la capacité à introduire des évolutions réellement performantes sera déterminante.

"Pour cela, nous devons continuer à pousser le développement de la MCL40 et nous assurer que nous devançons nos rivaux qui, eux non plus, ne restent certainement pas immobiles dans cette course dans la course qu’est la compétition sur les évolutions."

Le directeur de McLaren sait cependant que la simple quantité de nouvelles pièces ne suffira pas.

"Le résultat dépendra de l’efficacité des solutions que nous apporterons en piste. Dans la première partie de la saison, nous avons également rencontré davantage de difficultés que prévu à ce niveau, mais je pense que ces dernières années, une fois que nous avons pris de l’élan, nous avons été capables de le conserver."

"546 points sont encore à prendre"

Malgré une situation comptable qui demeure défavorable, McLaren dispose encore d’un nombre conséquent d’occasions pour inverser la tendance. Le calendrier prévoit en effet douze Grands Prix supplémentaires, offrant un potentiel de points considérable.

"Il reste encore douze courses au calendrier, donc beaucoup d’opportunités puisque 546 points sont à prendre," rappelle Stella.

Le constat est néanmoins lucide : les écarts dans les deux championnats sont importants et McLaren ne peut ignorer le terrain perdu durant la première moitié de la saison. Mais l’équipe veut également s’appuyer sur l’expérience de 2025, lorsque la hiérarchie avait considérablement évolué au fil des mois.

"Bien sûr, l’écart est important, mais nous nous souvenons très bien de la leçon de l’année dernière avec la remontée de Red Bull et Verstappen."

Cette référence à 2025 n’est pas anodine. McLaren avait alors réussi à maintenir une dynamique suffisamment forte pour aller chercher les deux titres mondiaux, malgré la pression et les difficultés rencontrées en fin de saison. Stella entend donc utiliser cette expérience pour maintenir ses troupes mobilisées.

"Après tout, je dis toujours à l’équipe que si nous avons installé une nouvelle vitrine pour accueillir les nouveaux trophées récemment remportés au McLaren Technology Centre, alors nous avons le devoir de faire tout notre possible pour continuer à la remplir," conclut-il.