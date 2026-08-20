Russell : mon baquet n’a jamais été menacé par Verstappen

Le maintien de Max Verstappen chez Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030 a permis de refermer l’un des feuilletons les plus suivis du marché des pilotes, mais aussi de dissiper certaines interrogations autour de Mercedes. Alors que le Néerlandais avait été associé à l’écurie de Brackley, George Russell assure que son avenir n’a jamais réellement été menacé, tandis que Lando Norris confirme de son côté qu’il aurait accueilli Verstappen à bras ouverts chez McLaren.

Pendant plusieurs mois, les spéculations autour de l’avenir de Max Verstappen ont alimenté les discussions dans le paddock. Mercedes figurait parmi les destinations potentielles du quadruple champion du monde, ce qui avait naturellement suscité des interrogations sur l’avenir de George Russell, en difficulté face à Kimi Antonelli.

Avec l’annonce ce matin de la prolongation de Verstappen chez Red Bull, cette hypothèse appartient désormais au passé. Russell, qui a intégré la Formule 1 grâce au programme de jeunes pilotes Mercedes, assure toutefois qu’il n’a jamais considéré son baquet comme étant réellement en danger.

"C’est seulement vraiment un sujet pour nous lorsque vous, les journalistes, voulez poser ces questions et comprendre ce qui se passe," a déclaré Russell.

"C’était toujours très clair au sein de Mercedes quelle était la réalité au cours de ces deux dernières années, et peut-être que ces discussions étaient légèrement plus publiques que celles que son équipe avait avec McLaren, Ferrari ou qui que ce soit d’autre."

Le Britannique rappelle ainsi que les discussions entre pilotes et écuries sont monnaie courante en Formule 1, indépendamment des contrats en cours. Les équipes doivent préparer différentes éventualités et les pilotes sonder eux aussi leurs options, dans un marché où les situations peuvent rapidement évoluer.

"C’est simplement la nature de ce sport. Les pilotes parlent avec différentes équipes. Les équipes parlent avec différents pilotes. Tout le monde doit simplement voir quelles cartes il a en main."

Malgré cette réalité, le pilote Mercedes affirme n’avoir jamais ressenti la moindre incertitude concernant sa situation avec Toto Wolff et son équipe.

"Mon baquet ne m’a jamais semblé menacé, et je me suis senti en sécurité à 100 % avec Toto et l’équipe, et cela continue évidemment maintenant," a-t-il ajouté.

A-t-il été surpris par la longueur de l’extension du contrat de Verstappen ?

"Non. C’est le sommet du sport automobile. Je pense que c’est sympa de s’essayer à d’autres disciplines, cela permet d’apprécier ces championnats tout en réalisant la grandeur de la Formule 1. On ne retrouve nulle part ailleurs ce frisson unique de se mesurer aux meilleurs pilotes et aux meilleures écuries du monde, sur les plus beaux circuits et devant les meilleurs fans. Donc, oui, je ne suis pas vraiment surpris."

Norris aurait accueilli Verstappen chez McLaren

Assis aux côtés de Russell lors de la conférence de presse FIA du jour à Zandvoort, Lando Norris a également été interrogé sur l’hypothèse d’une arrivée de Verstappen chez McLaren. L’écurie de Woking avait bien discuté avec l’entourage du Néerlandais au cours de l’été, alimentant les rumeurs d’un possible transfert.

La perspective avait également gagné en crédibilité avec le départ annoncé de Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de course de Verstappen chez Red Bull, vers McLaren. Si le quadruple champion du monde avait rejoint l’équipe, beaucoup estimaient qu’Oscar Piastri aurait été celui amené à lui céder sa place, Norris étant le champion du monde en titre.

L’intéressé assure toutefois n’avoir jamais disposé de davantage d’informations que celles rendues publiques.

"Je n’ai jamais rien entendu de plus que ce que vous avez entendu, vous," a expliqué Norris.

"J’accueille n’importe qui comme équipier. Bien sûr, un gars qui a remporté autant de championnats du monde que lui, un gars qui est aussi talentueux que lui, ce serait toujours sympa de l’avoir un jour comme équipier."

"Mais je sais qu’Oscar est mon équipier pour encore assez longtemps, je sais que rien ne va changer rapidement chez nous. Dans les autres équipes de point non plus a priori."

Et lui aussi, a-t-il été surpris de l’annonce de Verstappen ?

"En fin de compte, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre avec Max, mais je pense qu’il veut prouver, tant qu’il court, qu’il est le meilleur pilote du monde. Et je crois qu’il n’y a pas d’autre endroit pour le démontrer que la Formule 1."