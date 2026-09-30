Comment McLaren est passée du fond de la grille au milliard de dollars

Championne du monde des constructeurs en titre, McLaren poursuit une transformation spectaculaire qui dépasse désormais largement les résultats obtenus en piste. Après avoir retrouvé les sommets de la Formule 1 et renoué avec le titre mondial des pilotes grâce à Lando Norris, l’équipe de Woking s’apprête à franchir une nouvelle étape sur le plan économique : elle pourrait devenir la première écurie de F1 à générer un milliard de dollars de revenus annuels.

Cette progression financière accompagne le redressement sportif particulièrement rapide de McLaren au cours des dernières saisons.

L’équipe avait décroché en 2024 son premier titre mondial des constructeurs depuis les années 1990, confirmant son retour au premier plan après une longue période passée loin des sommets.

McLaren avait ensuite franchi une étape supplémentaire la saison dernière avec le titre mondial des pilotes remporté par Norris. Le Britannique avait dépassé Oscar Piastri puis résisté jusqu’au bout à la remontée de Max Verstappen pour s’imposer avec seulement deux points d’avance, offrant à McLaren son premier championnat du monde des pilotes depuis 2008.

Cette réussite sportive se traduit désormais directement dans les comptes de l’entreprise. McLaren Racing est en passe de devenir la première écurie de Formule 1 à atteindre un milliard de dollars de revenus annuels.

Les comptes de McLaren Racing Ltd pour l’année civile 2025 devraient faire apparaître un chiffre d’affaires de 715 millions d’euros sterling, soit 779,6 millions de dollars. Sauf catastrophe financière en cette fin d’année, cette performance place l’entreprise sur une trajectoire lui permettant de franchir prochainement le seuil symbolique du milliard de dollars de revenus une fois les primes qui lui sont dues versées par la FOM à la fin 2026.

La progression spectaculaire de McLaren intervient après plusieurs années de reconstruction sportive et commerciale, conduites sous la direction de Zak Brown. Le dirigeant américain avait pris les commandes de McLaren en 2017, à une période où l’équipe traversait l’une des phases les plus difficiles de son histoire récente.

Quelques années auparavant, McLaren était encore régulièrement capable de gagner des Grands Prix et de se battre pour les championnats. Cette situation s’était profondément détériorée après le passage aux groupes propulseurs Honda en 2015. L’équipe, autrefois candidate régulière aux victoires et aux titres, avait progressivement reculé jusqu’à se retrouver au fond de la grille.

La reconstruction entreprise sous la direction de Brown a depuis totalement inversé cette dynamique. McLaren est non seulement redevenue une équipe capable de gagner régulièrement, mais a également renoué avec les deux titres mondiaux, d’abord chez les constructeurs en 2024 puis chez les pilotes avec Norris la saison suivante.

Cette remontée sportive s’est accompagnée d’une croissance considérable de la valeur commerciale de l’écurie. Cette réussite a également eu des conséquences financières particulièrement importantes pour Brown lui-même. Le patron de McLaren a reçu 100 millions de dollars l’année dernière, un versement déclenché par le rachat des actionnaires minoritaires de l’équipe.

Sur le plan commercial, l’équipe bénéficie désormais d’accords importants avec des entreprises comme Mastercard, Google, DP World ou encore Allwyn. La capacité de McLaren à attirer et conserver des partenaires de premier plan accompagne ainsi directement son retour parmi les références sportives de la Formule 1.

Norris sécurisé sur le long terme, Verstappen également intéressé

Cette attractivité se retrouve également sur le marché des pilotes. McLaren est parvenue à conserver Norris, désormais champion du monde en titre, grâce à un contrat à long terme. L’équipe aurait également suscité au cours des derniers mois l’intérêt de Verstappen, quadruple champion du monde. Une évolution significative pour une structure qui, quelques années auparavant, tentait encore de retrouver sa place parmi les équipes de pointe.

La reconstruction de McLaren ne se limite toutefois pas à son programme de Formule 1. McLaren Racing dispose également d’un programme en IndyCar.

Cette activité ne représente cependant qu’environ 10% des revenus générés par l’ensemble de la structure de compétition, ce qui souligne le poids prépondérant de la Formule 1 dans son modèle économique.

McLaren était également présente en Formule E, mais a abandonné ce programme l’année dernière.

Ce retrait s’inscrit dans une réorientation de ses activités sportives destinée notamment à préparer son retour au plus haut niveau du Championnat du monde d’Endurance de la FIA et aux 24 Heures du Mans à partir de 2027.

McLaren entend ainsi concentrer une partie de ses ressources sur ce nouveau programme Endurance tout en poursuivant ses activités en Formule 1 et en IndyCar.

L’expansion ne concerne pas uniquement la branche compétition. L’activité automobile de McLaren connaît elle aussi une période de forte croissance. Le groupe a annoncé au début du mois de septembre la création de 1000 emplois au Royaume-Uni.

Cette annonce s’inscrit dans un ensemble d’investissements accueilli favorablement par le gouvernement travailliste dirigé par le nouveau Premier ministre Andy Burnham. Dans un marché de l’emploi britannique décrit comme fragile, cet investissement a été considéré comme un signe de confiance envers l’industrie du pays.