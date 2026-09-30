Les pilotes Cadillac F1 connaissent déjà Sepang et ’aiment’ ce circuit

Cadillac F1 va découvrir Sepang ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, disputé en Malaisie. Le circuit de Sakhir était initialement prévu comme l’une des manches de début de saison. Il a été reporté puis déplacé à cause de la guerre au Moyen-Orient. Le promoteur du GP de Bahreïn a choisi de louer le puissant circuit de Sepang, près de Kuala Lumpur, qui fait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2017.

Sepang a été conçu pour accueillir le Grand Prix de Malaisie, qui figurait au calendrier depuis 1999, et les deux pilotes y ont de l’expérience, ayant commencé leur carrière pendant que la piste était sous contrat avec la Formule 1.

Sergio Pérez a disputé la course à six reprises, marquant des points à quatre reprises. Il a signé le tour le plus rapide en 2013, mais a surtout signé son premier podium en 2012 avec une deuxième place, après avoir lutté pour la victoire dans une Sauber.

"C’est excitant de revenir à Sepang après tant d’années d’absence. J’ai de superbes souvenirs de mes courses en Malaisie par le passé, notamment mon premier podium en 2012. C’est un circuit exigeant, et la combinaison de zones de freinage appuyé, d’une forte humidité et de virages rapides et balayés en fait toujours un test physique et technique unique" a déclaré Pérez.

"Nous avons montré un rythme plus positif à Bakou, mais la Malaisie sera probablement un circuit plus difficile pour notre package en raison des sections à haute vitesse et des longues lignes droites où nous avons tendance à perdre du terrain."

"La météo à Sepang est toujours un facteur, et toute pluie potentielle pourrait créer des opportunités pour nous d’en tirer parti. Notre objectif en tant qu’équipe est l’amélioration opérationnelle à chaque fois que nous prenons la piste, et nous cherchons à capitaliser sur ces progrès tout au long de cette triple épreuve."

Valtteri Bottas a couru cinq fois à Sepang, marquant des points quatre fois. Il a également fait ses débuts officiels en F1 sur ce circuit, participant aux EL1 pour Williams en 2012, avant sa titularisation en 2013.

"La Malaisie pourrait être délicate pour nous. Nous savons que lorsqu’il fait chaud, nous pouvons peiner avec les températures des pneus et la surchauffe, et nous ne sommes toujours pas là où nous le voulons dans les virages rapides" ajoute Bottas.

"Ces deux éléments pourraient faire de ce week-end un défi. C’est bien, nous avons réduit d’environ 100 degrés la température des freins, sur la base des chiffres de la spécification précédente, ce qui nous donne plus de marge, c’est certain."

"Le circuit chaud de Sepang pourrait désormais être un test décisif ce week-end. En même temps, je suis curieux de voir comment nous y performons et ce que nous pouvons apprendre de la voiture dans ces conditions. J’aime courir à Sepang et c’est une piste que j’aime vraiment piloter, c’est donc agréable d’y retourner."

"Je ne m’attends pas à voir une énorme quantité de dépassements, ce qui pourrait rendre les qualifications et la bonne gestion de la stratégie encore plus importantes. Ça va être délicat, mais j’espère que nous pourrons trouver des opportunités et en tirer le meilleur parti."

La piste est réputée pour ses températures de surface très élevées, mais la météo pourrait jouer un rôle inverse et compliquer le travail. Marcin Budkowski, le directeur de l’équipe, explique le défi de la Malaisie, mais aussi du calendrier modifié.

"C’est un réel plaisir d’être de retour à Sepang après près d’une décennie d’absence" explique Budkowski. "Nous devons exprimer notre gratitude à la Formule 1, à la FIA, ainsi qu’aux promoteurs et aux autorités de Bahreïn et de Malaisie pour leur incroyable adaptabilité et leur collaboration rapide pour nous ramener en Malaisie dans des circonstances uniques."

"C’est un circuit qui présente des défis distincts, testant notre voiture d’une manière que d’autres sites ne le feront pas. Cette variété est l’un des principaux attraits du calendrier de la F1, et elle fournira de précieux enseignements alors que nous continuons à améliorer notre connaissance de la MAC-26 au cours de notre première année dans le sport."

"Transformer l’Azerbaïdjan et Singapour en points d’ancrage d’un long triplé de courses impose de nouvelles tensions à notre jeune équipe, tant sur le plan de la piste que pour les gens à l’usine."

"Au lendemain d’une performance plus encourageante à Bakou, nous ne nous faisons aucune illusion sur le fait que Sepang présentera un défi bien plus difficile pour notre package. La gestion des températures des pneus à travers les sections à haute vitesse et les longues lignes droites sera essentielle à notre compétitivité ce week-end."

"Avec une météo tropicale imprévisible toujours un facteur, l’exécution et l’adaptabilité seront essentielles. Notre objectif principal au cours de ces trois semaines est de maximiser chaque séance, d’aiguiser notre exécution en course et de continuer à apprendre et à progresser."