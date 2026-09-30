Mercedes F1 dévoile une livrée spéciale pour la Malaisie et confirme de grosses évolutions pour la W17

Mercedes F1 arrive à Sepang avec un double objectif : célébrer le retour de la Formule 1 en Malaisie avec une livrée spéciale, un rendez-vous particulièrement important en raison de sa relation historique avec PETRONAS, mais surtout mesurer l’efficacité d’un nouveau package d’évolutions destiné à renforcer la W17. Malgré sa position solide aux championnats pilotes et constructeurs et la récente victoire de George Russell à Bakou, l’équipe reconnaît ne pas avoir suffisamment joué la pole position sur les circuits les plus représentatifs et espère désormais franchir un nouveau cap.

Après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, la série actuelle de trois courses consécutives se poursuit avec le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, avant le Grand Prix de Singapour.

Pour Mercedes, le retour à Sepang possède une dimension particulière en raison de sa longue association avec PETRONAS. Une livrée spéciale a été dévoilée ce matin (voir d’autres photos ci-dessous).

Toto Wolff souligne également le travail nécessaire pour permettre à la Formule 1 de revenir sur le circuit malaisien, avec une collaboration entre la Malaisie et Bahreïn pour organiser ce Grand Prix.

"Ce week-end revêt une importance supplémentaire pour nous en raison de notre relation de longue date avec PETRONAS. C’est fantastique de voir la Formule 1 revenir à Sepang et nous devons également reconnaître les efforts qui ont été déployés pour permettre à ce Grand Prix d’avoir lieu. Cela a nécessité une forte collaboration entre la Malaisie et Bahreïn, et cela mérite d’être salué."

Une fois les célébrations et les retrouvailles avec Sepang passées, Mercedes devra cependant se concentrer sur un circuit que Wolff considère comme l’un des examens les plus complets de la saison.

"Une fois les voitures en piste, cependant, notre attention se portera sur le travail qui nous attend. Sepang est un circuit exigeant qui pose toutes les questions à la voiture. Il faut de la performance dans les virages rapides, une bonne motricité, une solide gestion des pneumatiques et de la constance dans des conditions chaudes et difficiles. C’est l’un des tests les plus complets du calendrier."

Un nouveau package pour la W17

C’est précisément sur ce circuit particulièrement complet que Mercedes a choisi d’introduire un nouveau package d’évolutions. L’équipe allemande possède actuellement une solide emprise sur les classements pilotes et constructeurs et a déjà commencé à travailler sur sa monoplace 2027. Cela ne signifie toutefois pas que le développement de la W17 est terminé.

De nouvelles modifications vont donc apparaître à partir du Grand Prix disputé en Malaisie, avant d’autres nouveautés au cours des semaines suivantes.

Wolff reconnaît que Mercedes n’a pas toujours atteint le niveau souhaité sur les circuits plus conventionnels récemment.

"Nous apportons un package d’évolutions ce week-end, et c’est une étape importante pour nous. Sur les circuits les plus représentatifs lors des dernières courses, nous n’avons pas été là où nous voulions être. Monza et Bakou présentaient des défis particuliers, mais sur les pistes plus conventionnelles, nous n’avons pas été dans la lutte pour la pole position. Nous le savons et nous travaillons dur pour changer cela."

Le patron de Mercedes reste toutefois prudent concernant les gains que permettront ces nouveautés.

"Nous espérons que cette évolution représentera une nouvelle étape en avant, mais il n’y a aucune garantie en Formule 1. Le chronomètre est toujours le juge final. Notre priorité est de comprendre rapidement le package, de bien exécuter notre week-end et d’essayer de nous placer dans la lutte aux avant-postes."

Mercedes s’appuie sur la polyvalence de la W17

La victoire de Russell sur le circuit urbain de Bakou a néanmoins confirmé l’une des principales forces de Mercedes cette saison : la capacité de la W17 à se montrer compétitive sur des tracés aux caractéristiques différentes.

Après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, le directeur adjoint de l’équipe, Bradley Lord, a détaillé la méthode employée par Mercedes pour mesurer sa compétitivité au fil de la saison.

L’équipe établit notamment après chaque Grand Prix un graphique permettant de comparer la voiture la plus rapide avec ses concurrentes, aussi bien en qualifications qu’en course.

En accumulant ces données au fil des épreuves, Mercedes obtient une représentation de l’évolution de la hiérarchie sur l’ensemble de la saison.

"Nous traçons un graphique avec, vous savez, la voiture la plus rapide et les autres par rapport à elle, pour les qualifications et pour la course après chaque épreuve, et cela permet de construire une image au fil de la saison."

"Et c’est exactement cela : nous avons été dans le coup à chaque course. Nous n’avons pas nécessairement eu la voiture la plus rapide à chacune d’entre elles, mais nous avons été dans le coup, sur le podium et en lutte pour des victoires, ou nous avons remporté des courses, lors de pratiquement chaque épreuve. Je pense donc que la force de la voiture est d’être un package vraiment solide et polyvalent. Elle est bonne dans les virages rapides. Elle est bonne dans les virages lents. Elle est bien équilibrée. Elle préserve bien ses pneumatiques. Elle est bien refroidie et elle dispose d’un groupe propulseur incroyable en son cœur. Il s’agit donc simplement, vous savez, de continuer à progresser dans tous ces domaines et de donner aux pilotes un outil avec lequel ils peuvent avoir suffisamment confiance pour attaquer à la limite."

"Et ensuite, oui, vous savez, vous êtes capables de construire des saisons comme celle que nous réalisons."

Mercedes n’a cependant pas attendu Sepang pour continuer à développer sa monoplace.

Alors que l’attention s’est souvent portée sur les importants packages introduits par certaines équipes, Lord souligne que Mercedes a régulièrement installé de petites nouveautés sur sa W17 au fil des Grands Prix.

Ces modifications ont été moins visibles publiquement que certaines évolutions majeures apportées par la concurrence, mais elles ont permis à l’équipe de continuer à faire progresser sa voiture.

"Il y a eu beaucoup de discussions concernant les évolutions et les gros packages, mais nous avons continué à apporter de petites choses sur la voiture, course après course, de toute façon. Cela nous a également permis de continuer à avancer, même si cela s’est fait d’une manière moins publique ou moins évidente que certaines des évolutions plus visibles apportées par d’autres."

Le package de la Malaisie représentera néanmoins une étape plus identifiable dans ce programme de développement. Et Mercedes ne compte pas s’arrêter là.

Selon Lord, d’autres nouveautés doivent encore arriver lors du triple-header suivant, avec l’espoir que l’ensemble permette à la W17 d’effectuer un progrès suffisamment important pour augmenter encore sa compétitivité.

"Nous avons un package qui arrive en Malaisie, puis encore quelques éléments supplémentaires lors du triplé de courses suivant en Amérique qui, nous l’espérons, nous permettront de franchir un cap assez significatif en matière de compétitivité également."