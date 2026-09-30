L’avenir du F1 Sim Racing menacé par le retrait de plusieurs équipes

L’avenir du championnat esport officiel de la Formule 1 paraît de plus en plus incertain, alors que plusieurs équipes auraient décidé de se retirer de la prochaine saison de F1 Sim Racing. McLaren et Williams figureraient parmi les formations concernées, tandis que d’autres pourraient suivre. Une situation qui soulève désormais des interrogations sur la poursuite du championnat sous sa forme actuelle, seulement six mois après l’ouverture par la F1 d’une nouvelle infrastructure entièrement consacrée à la compétition virtuelle.

Selon le site spécialisé Traxion, plusieurs équipes de Formule 1 se seraient déjà retirées de la prochaine saison de F1 Sim Racing.

Le média affirme avoir vérifié ces départs et indique que McLaren et Williams feraient partie des équipes concernées. Trois autres formations se prépareraient également à leur emboîter le pas.

Si cette tendance se confirme dans son intégralité, elle représenterait un bouleversement important pour le championnat esport officiel de la Formule 1, dont le fonctionnement repose notamment sur l’implication des structures engagées dans le championnat du monde.

Mais les interrogations ne se limitent pas au nombre d’équipes susceptibles de participer à la prochaine saison. La rumeur originale dont sont issues ces informations affirmait également que la Formula One Management souhaiterait vendre l’intégralité de ses activités liées à l’esport.

À ce stade, l’article ne fournit toutefois aucune confirmation officielle d’une telle opération. Traxion rapporte parallèlement que la Formule 1 travaillerait sur "quelque chose d’autre" concernant la compétition automobile virtuelle. La nature exacte de ce nouveau projet reste néanmoins inconnue.

Selon les informations disponibles, les équipes elles-mêmes n’auraient pas encore été informées de ce que cette nouvelle orientation pourrait concrètement signifier. Cette incertitude laisse donc ouverte la possibilité d’une transformation du programme esport de la Formule 1 plutôt que d’une disparition pure et simple de ses activités dans le domaine de la compétition virtuelle.

Des pilotes esport auraient déjà été libérés

D’autres éléments alimentent parallèlement les doutes concernant la poursuite du F1 Sim Racing sous sa forme actuelle. Le site consacré au sim racing OverTake rapporte séparément que plusieurs pilotes esport ont déjà été libérés par leurs équipes.

Là encore, ces mouvements interviennent alors que l’avenir de la prochaine saison reste incertain. OverTake fait également état d’une affirmation circulant dans le paddock, qu’il présente toutefois comme non vérifiée, concernant l’Accord Concorde qui couvre la période 2026-2030.

Selon cette affirmation, celui-ci pourrait ne plus obliger les équipes de Formule 1 à exploiter leur propre programme esport. Un tel changement pourrait fournir une explication aux retraits soudains de plusieurs formations, mais cette hypothèse demeure à ce stade non vérifiée selon les informations fournies.

L’ensemble constitue en tout cas un spectaculaire changement de situation par rapport à celle observée seulement six mois auparavant.

Un centre dédié inauguré il y a seulement six mois

En mars dernier, la Formule 1 avait en effet renforcé de manière très concrète son engagement dans le sim racing.

La discipline avait inauguré une nouvelle infrastructure spécialement consacrée au F1 Sim Racing au sein de son quartier général de Biggin Hill. Cette installation devait accompagner le développement du championnat et la saison 2026 bénéficiait d’une dotation totale de 750 000 dollars.

La Formule 1 travaillerait donc bien sur une nouvelle orientation pour la compétition virtuelle, sans que les équipes sachent encore précisément en quoi celle-ci consiste.