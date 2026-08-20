Gasly et Colapinto veulent ramener Alpine F1 à la cinquième place du championnat

Alpine F1 arrive à Zandvoort avec des évolutions, ainsi que l’objectif de reconquérir sa cinquième place au classement des constructeurs. L’équipe espère retrouver la place de meilleure derrière les top teams, après avoir vu successivement Racing Bulls et Audi lui passer devant, tandis qu’Aston Martin était à son niveau lors de la dernière manche. C’est pour cela que le Grand Prix des Pays-Bas sera crucial pour la suite de la saison de la structure d’Enstone.

Pierre Gasly confirme qu’il est crucial pour l’équipe de retrouver de la performance, lui qui avait critiqué une absence de progrès et des évolutions trop peu nombreuses durant les 11 premières courses.

"Evidemment, sur le plan de la performance, l’objectif pour le reste de l’année est clair : essayer de décrocher cette cinquième place au championnat constructeurs" a expliqué Gasly.

"Le début de saison était évidemment encourageant, mais les courses précédant la pause ont été nettement plus difficiles en termes de rythme général. Nous avons quelques problèmes."

"Certains sont apparus au milieu de la première partie de saison. Je pense que, de manière générale, au vu des dernières courses, nous manquons simplement de rythme dans pratiquement tous les types de virages."

"Je pense que notre plan de développement était légèrement en décalage par rapport aux écuries contre lesquelles nous nous battons. Donc, j’espère qu’après ce week-end, qui va être important pour nous, nous aurons la performance nécessaire pour revenir à l’avant de cette bataille."

"Les données, les simulations, etc., semblent assez prometteuses. Mais évidemment, nous devons le prouver ce week-end, d’autant plus avec le format Sprint, ce qui ne facilitera pas les choses, particulièrement au vu des conditions."

Après un début de saison en fanfare, l’équipe a régressé dans la hiérarchie, et le Français n’a pas hésité à faire quelques commentaires acerbes à l’encontre de son employeur. Il reconnait lui-même être parfois frustré, même s’il garde de l’optimisme pour la suite.

"J’ai beau essayer de le cacher, je suis quelqu’un de compétitif. Je travaille très dur pour être performant. C’est juste de dire que j’étais déçu et un peu frustré à la fin de la première partie de saison. Je pense que c’était principalement de nous voir nous éloigner progressivement du top 10."

"Mais en même temps, nous avons toujours su que ce serait une course au développement. Nous devons faire confiance à notre processus, et je crois toujours que nous pouvons nous battre. Comme je l’ai dit, il sera important d’apporter la performance nécessaire avec ce nouveau package."

"Je me sens bien. Il reste encore beaucoup de courses pour marquer des points. Ce n’est pas la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation. Nous aurons encore de nombreuses occasions de marquer beaucoup de points."

"Je me rappelle encore de 2024 et de ce qui s’est passé au Brésil. Tout est possible jusqu’à la dernière course. Mais en tant qu’équipe, je pense qu’il est vraiment important pour nous tous de nous assurer d’obtenir ce gain de performance grâce à cette évolution."

Interrogé sur la prolongation de Max Verstappen chez Red Bull, il estime que le manager de son ancien équipier a fait du bon travail lors de la négociation du nouveau contrat, qui le lie à Red Bull jusqu’en 2030.

"Non, je ne suis pas surpris. Je pense que c’est un très bon travail de la part de son manager et une belle augmentation de salaire."

"C’est une façon de gérer les choses et je pense que pour le sport, c’est une très bonne nouvelle pour nous tous d’avoir Max sur la grille. Sans doute le meilleur de notre génération, donc je pense que c’est définitivement une bonne nouvelle."

Alors que beaucoup d’observateurs auraient aimé voir Verstappen relever un défi dans une autre équipe, Gasly salue quant à lui la longévité du quadruple champion du monde dans son équipe, puisqu’il dépassera largement les 300 Grands Prix sous les couleurs de Red Bull.

"Il y a déjà un septuple champion du monde qui pilote chez Ferrari. Je trouve que c’est en fait une assez belle histoire. Je ne me souviens d’aucun pilote qui ait passé autant de temps dans la même équipe."

"Évidemment, cela a un prix pour cette équipe, mais je pense que c’est tout simplement une sacrée histoire. Et oui, dans l’ensemble, je pense en effet que c’est une nouvelle positive pour tout le monde."

Enfin, Gasly a aussi eu un mot pour un autre de ses équipiers, Yuki Tsunoda, qui fait son retour au volant ce week-end : "Je dois dire que je suis content de le voir de retour sur la grille, cela va être un sacré boulot de sauter à nouveau dans cette voiture lors d’un week-end de Sprint à Zandvoort."

"Ils ont l’air très compétitifs, les derniers week-ends étaient impressionnants en termes de rythme de course et de nombre de points qu’ils ont marqués. Je pense que de notre côté, tout ce qu’on peut faire, c’est essayer d’apporter cette performance, ce qui, je l’espère, sera le cas avec cette évolution."

Franco Colapinto espère également des progrès à partir de ce week-end, pour pouvoir se battre pour des points et aller rechercher la cinquième place au championnat par équipes.

"Nous avons fait beaucoup de travail pour essayer d’améliorer la voiture. L’usine a fait énormément d’efforts elle aussi pour rendre la voiture plus rapide et apporter de nouvelles pièces" a expliqué Colapinto.

"Nous poussons tous très fort pour essayer de tirer plus de rythme de l’Alpine et je pense que nous allons y arriver. Nous espérons avoir des évolutions et ensuite, je l’espère, faire remonter un peu plus le rythme."

L’Argentin a aussi salué la prolongation de contrat de Verstappen : "Je pense que Max fait déjà [partie de l’]histoire du sport, même s’il pilote toujours et qu’il est très jeune. Je pense que pour tout le monde en F1."

"Et pour tous les fans, pouvoir continuer à le voir courir et faire les dépassements qu’il fait, c’est très agréable pour le sport, très bon pour la F1 et très bon pour l’avenir. Je pense qu’ils sont tous très heureux qu’il continue et j’espère que nous pourrons faire la course contre lui pendant encore de nombreuses années."