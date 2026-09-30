Antonelli dévoile l’une des grandes forces de Verstappen

À force de se mesurer à Max Verstappen cette saison, Kimi Antonelli a pu observer de très près les qualités qui ont permis au Néerlandais de devenir quadruple champion du monde de Formule 1. Le leader du championnat retient particulièrement la science de la course du pilote Red Bull, sa lecture extrêmement rapide des situations et sa faculté à extraire davantage de sa monoplace au moment décisif, même lorsqu’un week-end semblait jusque-là compliqué.

Avant le Grand Prix à Sepang, Antonelli est revenu sur les différentes qualités de Verstappen qu’il a découvertes en l’affrontant directement cette saison.

Le pilote Mercedes insiste notamment sur la capacité du Néerlandais à comprendre instantanément ce qui se déroule autour de lui et à placer sa Red Bull au meilleur endroit possible dans le trafic.

Une qualité qu’Antonelli décrit comme une "vision incroyable" et dont il a lui-même fait les frais lors du récent Grand Prix d’Espagne disputé à Madrid.

Dans le premier tour de la course espagnole, Antonelli avait tenté de dépasser Lando Norris par l’extérieur de la deuxième chicane. Le pilote Mercedes avait finalement renoncé à sa tentative avant de laisser passer Norris. Mais la manière dont il avait géré cette situation avait immédiatement offert une opportunité à Verstappen.

Antonelli savait que le pilote Red Bull tentait de progresser par l’extérieur dans ce virage. En laissant immédiatement la place à Norris, il avait ainsi créé une ouverture dont Verstappen avait parfaitement compris le potentiel.

Pour Antonelli, cette séquence illustre la rapidité avec laquelle le quadruple champion du monde peut analyser une situation et identifier une possibilité de gagner une position.

"Max possède vraiment une vision incroyable pendant une course concernant la manière de positionner la voiture."

"Par exemple, à Madrid, dans la deuxième chicane, lorsque j’ai essayé de passer Lando par l’extérieur avant de renoncer et de le laisser passer, mon erreur a été de le laisser passer immédiatement parce que je savais que Max allait passer par l’extérieur dans ce virage. Il a vu l’opportunité et il l’a saisie."

"C’est toujours fascinant parce qu’en très peu de temps, il est capable de très bien lire une situation et, dans ce genre de scénario, il peut toujours trouver une ouverture pour gagner une position."

Cette capacité à exploiter instantanément une opportunité n’est toutefois pas la seule caractéristique de Verstappen qui impressionne Antonelli. Le pilote Mercedes souligne également sa faculté à renverser une situation qui semblait initialement défavorable.

Antonelli prend cette fois comme exemple le week-end du Grand Prix de Monaco.

La course de Verstappen s’était terminée prématurément en raison d’une panne moteur sur la grille, mais ce sont surtout les performances affichées auparavant qui ont retenu l’attention du pilote Mercedes.

"En le voyant d’aussi près en piste, ce qui ressort, c’est sa capacité à renverser les situations même lorsqu’elles ne semblent pas bien engagées."

"Je me souviens de Monaco cette année lors des Essais Libres 3 ; Red Bull semblait assez loin derrière, puis, en qualifications, il a presque placé la voiture en pole position."

"Ce qui est formidable avec Max, c’est qu’il existe également parfois une part d’inconnu, particulièrement pendant les essais libres. Vous ne connaissez pas vraiment tout son potentiel. Mais lorsque cela compte, il trouve toujours quelque chose de plus, ce qui est vraiment fascinant à observer."