Ferrari perd après 22 ans son record historique au profit de Mercedes

Mercedes vient de franchir un cap historique en Formule 1. Grâce à la victoire de George Russell lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le constructeur allemand est devenu le motoriste comptant le plus grand nombre de succès dans l’histoire du Championnat du monde, dépassant Ferrari et mettant fin à 22 années de règne de la marque italienne. Avec désormais 252 victoires contre 251 pour son rival, Mercedes prend la tête d’un classement dans lequel la spectaculaire accélération enregistrée depuis le début de l’ère turbo hybride en 2014 a joué un rôle déterminant.

Le succès de Russell dans les rues de Bakou constituait en effet la 252e victoire d’un moteur Mercedes en Grand Prix.

Le précédent record appartenait à Ferrari, qui avait atteint la barre des 251 succès grâce à la victoire de Charles Leclerc lors du Grand Prix de Grande-Bretagne disputé plus tôt cette année.

Pour retrouver l’origine de cette longue histoire victorieuse de Mercedes, il faut remonter à 1954. Juan Manuel Fangio avait été le premier pilote à remporter un Grand Prix avec un moteur Mercedes, à l’occasion du Grand Prix de France 1954.

Cette course marquait également les débuts de Mercedes-Benz en Grand Prix. L’équipe avait ensuite accumulé neuf victoires avant de se retirer de la compétition après la saison 1955, dans le contexte de la catastrophe survenue aux 24 Heures du Mans cette même année.

Il faudra attendre la fin des années 1990 pour retrouver un moteur Mercedes victorieux en Formule 1. David Coulthard a signé le dixième succès du constructeur lors du Grand Prix d’Australie 1997, au volant d’une McLaren à moteur Mercedes.

À ce moment-là, l’écart avec Ferrari était encore immense. La Scuderia totalisait déjà 108 victoires malgré une période plus difficile durant le début et le milieu des années 1990. La marque italienne allait ensuite continuer d’accroître son avance.

Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2004, Ferrari avait décroché sa 180e victoire grâce à Michael Schumacher. Ce résultat lui avait permis de dépasser Ford Cosworth et de devenir la référence absolue parmi les motoristes en matière de victoires en Formule 1.

Une première place que Ferrari allait conserver pendant 22 ans. Au fil des saisons suivantes, le constructeur italien a porté son total jusqu’à 251 succès. Mercedes restait encore très loin derrière lorsque la Formule 1 est entrée dans l’ère des groupes propulseurs turbo hybrides en 2014.

À ce moment-là, le constructeur allemand ne comptait que 99 victoires. Mais la hiérarchie allait ensuite être profondément bouleversée. Depuis le début de la saison 2014, les moteurs Mercedes ont remporté 153 Grands Prix. Sur la même période, Ferrari n’en a gagné que 29.

Cette différence considérable explique comment Mercedes a pu combler un retard historique puis finalement dépasser le constructeur italien. Les 252 succès obtenus avec l’unité de puissance Mercedes ne sont toutefois pas uniquement à mettre au crédit de l’équipe d’usine.

Plusieurs constructeurs ont remporté des courses grâce à ses moteurs : Mercedes, McLaren, Brawn GP et Racing Point.

La situation est très différente chez Ferrari. Sur les 251 victoires obtenues par un moteur du constructeur italien, 250 ont été remportées par une monoplace Ferrari. Une seule exception existe dans toute l’histoire de la Formule 1. Sebastian Vettel demeure le seul pilote à avoir remporté un Grand Prix avec un moteur Ferrari installé dans un châssis qui n’était pas celui de la Scuderia.

L’Allemand avait réalisé cette performance lors du Grand Prix d’Italie 2008. Au volant de la Toro Rosso équipée d’un moteur Ferrari client, Vettel avait remporté à Monza la première victoire de sa carrière en Formule 1. Ce succès demeure donc, encore aujourd’hui, l’unique victoire parmi les 251 de Ferrari à ne pas avoir été obtenue avec un châssis de Maranello.

Mercedes présente à l’inverse une répartition beaucoup plus large de ses succès, avec des victoires obtenues par son équipe officielle mais également par McLaren, Brawn GP et Racing Point.

Après avoir longtemps été très loin du record détenu par Ferrari, la marque allemande a surtout profité de son extraordinaire réussite depuis l’introduction des groupes propulseurs turbo hybrides. Mercedes affichait 99 victoires au début de 2014. Elle en possède désormais 252. Le succès de Russell à Bakou lui permet donc de devenir, pour la première fois, le motoriste le plus victorieux de l’histoire de la Formule 1, avec une unité d’avance sur Ferrari.

Avec 252 victoires, Mercedes prend donc seul la tête du classement des motoristes les plus victorieux de l’histoire de la Formule 1, avec une très courte avance sur Ferrari, qui compte 251 succès. Les deux constructeurs ont désormais creusé un écart conséquent sur leurs poursuivants, à commencer par Ford Cosworth, troisième avec 179 victoires, tandis que Renault occupe la quatrième place avec 169 succès.

Derrière ce quatuor nettement détaché, Honda totalise 89 victoires et devance largement Coventry Climax, crédité de 40 succès. Honda RBPT suit avec 38 victoires, devant TAG Porsche et ses 25 succès. BMW apparaît ensuite avec 20 victoires en Grand Prix, tandis que BRM complète les dix motoristes les plus victorieux de l’histoire de la discipline avec un total de 18 succès.