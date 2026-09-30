Williams F1 détaille les principaux défis techniques du retour à Sepang

Le retour de la Formule 1 à Sepang, pour la première fois depuis 2017, va placer les équipes devant une équation technique inhabituelle à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie. Aucune donnée de référence n’existe avec la génération actuelle de monoplaces et les essais du vendredi prendront donc une importance considérable. À cela s’ajouteront la chaleur et l’humidité extrêmes, une forte probabilité de pluie, une piste potentiellement abrasive et une gestion énergétique délicate, comme l’explique Paul Williams, ingénieur en chef piste de Williams F1.

Le circuit malaisien n’est pas totalement inconnu du plateau puisque dix pilotes actuellement présents sur la grille y ont déjà couru.

"Nous revenons à Sepang pour la première fois depuis 2017, avec le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie. Il n’existe aucune donnée de référence avec la génération actuelle de monoplaces pour ce circuit et, même si dix pilotes présents sur la grille y ont déjà couru auparavant, aucun ne l’a fait avec les voitures de cette ère. Les essais du vendredi auront donc une charge de corrélation plus importante que d’habitude pour toutes les équipes."

"Le tracé combine deux longues lignes droites, reliées par l’épingle du virage 15, avec un large enchaînement fluide de virages à moyenne et haute vitesse. Les rapides virages 5 et 6 en dévers négatif, le double point de corde des virages 7 et 8 ainsi que les entrées des virages 11 et 14, où il faut combiner freinage et mise en rotation, mettent l’accent sur la nécessité d’avoir un train avant incisif tout en conservant de la stabilité à l’entrée des virages."

Les caractéristiques de la piste ne constitueront toutefois qu’une partie du défi. Les conditions climatiques attendues à Sepang pourraient être parmi les plus difficiles de la saison.

"Ce devrait être l’épreuve la plus chaude et la plus humide, avec des températures ambiantes autour de 32°C, une température de piste approchant les 60°C et une humidité supérieure à 80% ; une déclaration de risque thermique est hautement probable."

Une autre inconnue pourrait rendre le vendredi encore plus délicat : la pluie.

"La météo sera un facteur important. Ce créneau du début du mois d’octobre tombe dans l’une des périodes les plus humides à Kuala Lumpur, avec de violents orages fréquents dans l’après-midi. Il existe une forte probabilité qu’il pleuve à un moment ou à un autre pendant le week-end, ce qui perturberait la collecte des données et laisserait certaines questions sans réponse avant les qualifications comme avant le Grand Prix."

La réglementation 2026 apportera également une dimension supplémentaire au défi de Sepang.

"Sepang se situe près de la moyenne de la saison en matière de sensibilité à l’énergie, aussi bien en qualifications qu’en course, dans une zone similaire à Montréal ou à l’Autriche."

"Ce sera néanmoins un circuit difficile en matière de gestion de l’énergie. La forte proportion de virages rapides exige une gestion attentive de l’accélérateur de la part du pilote et il sera difficile pour l’équipe de définir correctement les paramètres de simultanéité ainsi que les options d’écrêtage de puissance."

Du côté des pneumatiques, Pirelli a retenu les trois composés situés au milieu de sa gamme : le C2 comme dur, le C3 comme médium et le C4 comme tendre. Un choix que Williams juge adapté à la quantité modérée d’énergie imposée aux pneumatiques par Sepang ainsi qu’aux températures élevées attendues.

"Pirelli a sélectionné le milieu de sa gamme, avec le C2 [dur], le C3 [médium] et le C4 [tendre], ce qui convient bien à la densité énergétique modérée imposée aux pneumatiques par le circuit ainsi qu’aux conditions chaudes. Pirelli a communiqué des pressions minimales de départ plus faibles que prévu."

"La piste était très rugueuse lors des dernières mesures effectuées en 2017 et elle a depuis été partiellement resurfacée en 2023. Nous nous attendons à ce qu’elle reste globalement rugueuse."

"En Qualifications, si la surface reste rugueuse, la mise en température des pneumatiques devrait être relativement facile. Le tendre devrait clairement être un pneu permettant de réaliser son chrono dès le premier tour lancé, en raison de la forte surchauffe de surface à l’arrière dans le dernier secteur."

"En course, la dégradation devrait être principalement provoquée par la surchauffe des pneumatiques arrière, aussi bien interne qu’en surface, ainsi que par l’usure du pneu avant gauche. Le graining ne devrait pas constituer un problème."

"À l’heure actuelle, le Grand Prix semble s’orienter vers une course à un arrêt, des médiums vers les durs, même s’il existe encore une certaine incertitude concernant la dégradation des pneumatiques tant que nous ne disposerons pas de données représentatives sur les longs relais."

"Le dur devrait être le meilleur pneu pour la course, nous nous attendons donc à ce que la majorité du peloton conserve deux trains pour dimanche."

Enfin, les possibilités de dépassement devraient se situer autour de la moyenne.

"La difficulté à dépasser s’est historiquement située près de la moyenne de la saison. Les deux longues lignes droites consécutives à la fin et au début du tour devraient récompenser les pilotes qui utilisent soigneusement leur énergie électrique, particulièrement lorsqu’ils attaquent ou défendent. La perte de temps dans les stands est relativement élevée, autour de 22 secondes en incluant le temps passé à l’arrêt."