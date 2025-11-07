Antonelli s’est recueilli ’dans le calme’ sur la tombe de Senna avant un week-end intense

Andrea Kimi Antonelli espère un bon week-end à Interlagos ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Brésil. Le pilote Mercedes F1 est heureux de découvrir ce mythique tracé rempli d’histoire, et reconnait qu’il y aura de nombreux défis à relever.

L’Italien pense qu’il pourrait profiter du week-end de Sprint, à condition de se retrouver dans une bonne position dès le début du week-end.

"Oui je suis impatient, ça semble être un circuit très amusant et ce sera un week-end spécial. J’espère qu’on pourra rapidement se mettre dans le rythme avec le Sprint et avoir un bon résultat, qui serait important pour le team" a déclaré Antonelli.

"Ce n’est pas simple, il faut trouver le bon équilibre et la météo peut être imprévisible, on l’a vu l’an dernier. Ce sera important de se mettre rapidement dans le rythme, on ne sait pas quelle sera la météo et on doit être prêts pour toutes les situations."

Le débutant tire un premier bilan de sa saison de rookie en catégorie reine, et le fait de débuter directement au plus haut niveau de la grille, tout en ayant un passage à vide, a été très formateur.

"J’ai beaucoup appris jusqu’ici cette année en étant directement dans une équipe de pointe, en ayant davantage de pression et en vivant une période difficile, ça m’a fait grandir en tant que pilote et en tant que personne. Je serai bien plus préparé à l’avenir pour ce genre de situation, donc en dépit du fait que ça ne m’ait pas plu, je suis content d’en sortir."

Et s’il n’a pas encore réussi à être au niveau de George Russell, Antonelli se félicite d’avoir réussi à se rapprocher de son aîné, même s’il comprend ce qui les différencie : "Je pense qu’en termes de vitesse pure, George est très rapide, mais on est proches."

"Il a surtout la capacité à tout mettre bout à bout quand ça compte, l’expérience compte, et il est davantage en contrôle de la situation, plus détendu, et je sens que ça fait la différence. Je peux parfois être aussi rapide que lui, mais il contrôle mieux les choses. C’est bien d’être à ses côtés jusqu’ici et j’ai beaucoup appris de lui."

En marge de ce Grand Prix à Sao Paulo, le pilote italien a été aperçu assis près de la tombe du triple champion du monde Ayrton Senna, au cimetière de Morumbi : "C’était une expérience vraiment géniale. Ayrton est mon héros de course. Et hier, j’avais beaucoup de temps libre, alors je me suis dit : pourquoi pas ? C’était très proche de mon hôtel."

"Donc j’ai décidé d’y aller une fois. J’avais prévu d’y aller le matin, mais j’y suis aussi retourné l’après-midi, parce que j’ai trouvé que c’était un endroit très calme, très paisible. L’après-midi, j’ai décidé d’y aller avec mon coach, et nous avons lu un livre."

"Nous étions là, à lire un livre, à simplement passer un moment tranquille dans un endroit silencieux, et c’était vraiment agréable. Mais oui, je voulais vraiment aller lui dire bonjour. Je lisais un livre sur Ayrton. Il s’appelle, évidemment en italien, ’Driven to Perfection’."

Antonelli en a profité pour se ressourcer avant le tumulte du week-end : "Et c’est vraiment bien d’avoir des moments de calme, parce qu’évidemment, en tant que pilote, on passe la plupart de son temps sous les projecteurs."

"Alors, c’est agréable d’avoir un peu de temps pour soi, dans un endroit paisible, sans personne autour. Et je pense que c’est aussi important de pouvoir vivre ce genre de moments, pour prendre du temps pour soi et aussi se préparer avant le week-end de course."

Lorsqu’il a été interrogé sur la raison pour laquelle son idole de course était quelqu’un qu’il n’a jamais vu piloter, le jeune homme de 19 ans a raconté qu’il a vu énormément d’images de Senna.

"Eh bien, avec mon père, quand j’étais petit, on regardait beaucoup de DVD de vieilles courses de F1 des années 1990, jusqu’aux années 2000. Et Ayrton était clairement le pilote qui se démarquait de tous les autres."

"Non seulement pour le pilote qu’il était, mais aussi pour la personnalité qu’il avait, sur et en dehors de la piste. Il est donc devenu, sans aucun doute, mon inspiration. J’aurais adoré le voir courir en vrai, mais même en ne le découvrant qu’à travers des DVD et des vidéos, j’ai tout de même développé une grande passion pour lui."