Relations médias - F1 : la FIA appelée à agir après l’incident entre Verstappen et un journaliste

Les tensions entre certains acteurs du paddock et les médias ont franchi un nouveau cap lors du week-end du Grand Prix du Japon, poussant plusieurs organisations de journalistes à interpeller la FIA et à réclamer l’ouverture d’un dialogue urgent.

Tout est parti d’un incident impliquant le quadruple champion du monde Max Verstappen, qui a interdit à un journaliste accrédité de manière permanente d’assister à sa conférence de presse d’avant-course, organisée dans l’hospitalité Red Bull à Suzuka, jeudi.

Au moment même où la session média débutait, le pilote néerlandais a interrompu la première question après avoir repéré la présence de Giles Richards. Verstappen lui a alors ordonné de sortir.

Par la suite, le pilote de Red Bull Racing a expliqué que cette décision faisait suite à l’attitude du journaliste lors d’une question posée après la course, en conférence de presse FIA à Abu Dhabi l’an dernier. À cette occasion, Verstappen venait de manquer un cinquième titre mondial pour deux points face à Lando Norris.

Giles Richards a depuis été la cible d’un important harcèlement en ligne. D’autres journalistes ayant pris sa défense auraient également été visés par des critiques virulentes sur les réseaux sociaux.

La FIA interpellée, Red Bull dans le viseur

Face à cette situation, le F1 Media Advisory Council – qui regroupe plusieurs journalistes influents couvrant la discipline – a échangé avec la Fédération Internationale de l’Automobile durant le week-end afin d’évoquer l’incident. Il est entendu que la FIA devrait désormais aborder le sujet directement avec Red Bull.

En parallèle, l’Association italienne des journalistes automobiles, l’UIGA, a publié un communiqué particulièrement ferme, exprimant sa "profonde inquiétude" après les événements survenus à Suzuka.

Dans ce communiqué, l’UIGA dénonce sans détour : "Les abus verbaux et le climat d’hostilité dirigés contre les journalistes et les photographes sont inacceptables et sapent les principes fondamentaux du respect professionnel et de la liberté de la presse."

L’organisation souligne également que "les témoignages des personnes présentes remettent en cause certaines narrations largement répandues, qui risquent de nuire à la réputation professionnelle des acteurs des médias".

Elle met en garde contre une dérive plus large : "Dans le même temps, les tensions entre pilotes et photographes risquent d’entraîner des mesures de plus en plus restrictives qui affecteraient de manière disproportionnée le travail de la presse."

Si elle rappelle que "le respect mutuel est essentiel", l’UIGA insiste sur le fait que celui-ci "ne doit pas limiter le droit des médias à informer librement et de manière indépendante".

Un appel clair au dialogue

Dans ce contexte tendu, l’UIGA appelle explicitement la FIA à agir : "L’UIGA appelle donc la FIA à ouvrir un dialogue avec toutes les parties concernées – des représentants des médias aux équipes – afin d’éviter toute nouvelle détérioration des conditions de travail et de l’accès à l’information."

Et de conclure avec fermeté : "Une presse libre, respectée et protégée n’est pas une question secondaire, mais un pilier fondamental de la transparence et de la crédibilité dans tous les sports, y compris la Formule 1."