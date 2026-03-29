Wolff veut garder Verstappen en F1, mais le doute s’installe

Le malaise grandit autour de Max Verstappen. En difficulté avec sa monoplace et de plus en plus critique vis-à-vis de la direction prise par la Formule 1, le quadruple champion du monde laisse planer de sérieux doutes sur sa motivation et, à terme, sur son avenir dans la discipline.

Après les qualifications à Suzuka, le pilote Red Bull Racing était déjà apparu particulièrement abattu. "Je ne suis même plus frustré. J’ai dépassé ce stade," avait-il lâché.

"Je ne connais pas le mot exact en anglais pour le décrire. Je ne le connais pas non plus en néerlandais. Il n’y a pas de mot."

Une déclaration lourde de sens, qui dépasse le simple cadre sportif. "Il y a beaucoup de choses à régler pour moi personnellement," poursuivait-il. Relancé sur ses propos, Verstappen répondait de manière énigmatique : "La vie… la vie ici."

Et après la course, Verstappen a été encore plus clair et plus loin dans ses pensées : son avenir en F1 risque de se jouer "lors des prochains jours", au pire quelques semaines ou mois s’il n’a pas de conclusion très claire tirée pendant la pause.

Deux éléments majeurs alimentent ce désenchantement : d’un côté, une insatisfaction croissante face aux règles 2026, jugées trop axées sur la gestion énergétique ; de l’autre, une monoplace Red Bull actuellement en retrait.

Le directeur de Mercedes F1, Toto Wolff, dit comprendre cette situation.

"Max est quelqu’un d’émotif. Pour lui, le plus important est le plaisir de pilotage. Je peux facilement imaginer que ce ne soit pas le cas actuellement."

L’Autrichien va même plus loin : "Ce serait dommage de perdre Max en Formule 1."

"Mais la Formule 1 est en train de changer et elle devient de la pure course, et c’est très excitant de voir quelqu’un récolter de l’énergie et quelqu’un d’autre la déployer. C’est aussi une science de la course à développer. Et c’est dans les mains du pilote. Mais peut-être Max et d’autres préféraient les règles de l’an dernier, où on n’avait pas vu un seul dépassement ici ou presque."

"Personne ne peut se plaindre du manque de belles courses. Êtes-vous d’accord ? Oui ou non ?"

Face au silence des journalistes présents en guise de réponse, Wolff a lancé : "Juste les consultants, les vieux, les traditionalistes qui vivent tout à l’ancienne."

"Pour moi la course n’est pas le problème. Nous devons travailler sur les qualifications. Nous le ferons à Londres (le 9 avril, ndlr)."

Wolff sourit lorsqu’on lui demande si un moyen de "sauver Max Verstappen" et lui faire retrouver le sourire au volant, serait de lui confier une Mercedes F1 W18 en 2027 !

"Nous sommes satisfaits de nos deux pilotes et nous ne prévoyons aucun changement," répond-il.

Verstappen lui-même laisse entendre que son futur dépendra des orientations prises par la discipline.

"Beaucoup de choses dépendront de ce qu’ils décideront pour l’année prochaine," confiait aussi Verstappen aujourd’hui après la course.

"Il y a des réunions prévues pour voir ce qu’on peut améliorer pour cette année et surtout pour 2027. Attendons de voir ce qu’ils décident tous."

"Moi je sais ce que je veux ! Quand je suis dans la voiture, je veux tout donner. Mais dans la Formule 1 actuelle, je ne peux pas le faire et je n’y prends pas de plaisir. Quand on est loin de chez soi aussi longtemps, on espère au moins prendre du plaisir dans ce que l’on fait."

Dans ce contexte tendu, Verstappen prévient : sans amélioration rapide, la saison pourrait devenir éprouvante.

"J’espère que la pause d’un mois avant Miami changera les choses. Si nous continuons comme ça, la saison va être très longue avec les problèmes que nous avons."

Pour retrouver des sensations, le Néerlandais se tourne vers d’autres disciplines, notamment le GT. Il a d’ailleurs laissé entendre qu’il serait prochainement de retour sur la Nordschleife, avant le prochain Grand Prix à Miami.

"Oui, je vais essayer de retrouver le plaisir de courir ailleurs," explique-t-il. "Mais au bout d’un moment, même cela ne suffira plus."