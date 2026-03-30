Braquage XXL : 12 tonnes de marchandises liées à la F1 dérobées !

Un vol pour le moins insolite vient de frapper l’un des partenaires récents de la Formule 1, mêlant marketing, logistique et criminalité organisée.

Partenaire de la Formule 1 depuis 2025, KitKat avait lancé une campagne originale autour de la discipline, avec la commercialisation de petites monoplaces en chocolat inspirées de la F1. Une opération marketing reconduite en 2026, avec un design inédit destiné au grand public.

Mais cette initiative a récemment pris une tournure inattendue. Nestlé a en effet confirmé qu’un camion transportant environ 12 tonnes de ces produits avait été volé lors de son transit à travers l’Europe.

Le véhicule, parti d’Italie et en route vers la Pologne, transportait précisément 413 793 unités de ces KitKat en forme de voitures de Formule 1. La cargaison devait être distribuée à différentes étapes du trajet.

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer dans cet incident. Toutefois, ce vol ne serait pas un cas isolé, mais s’inscrirait dans une tendance plus large de détournements de marchandises en Europe, un phénomène en nette progression ces dernières années.

Dans un communiqué, un porte-parole de KitKat a réagi avec une pointe d’ironie :

"Nous avons toujours encouragé les gens à faire une pause avec KitKat - mais il semble que des voleurs aient pris ce message un peu trop au pied de la lettre et aient pris la fuite avec plus de 12 tonnes de notre chocolat."

Avant de revenir à un ton plus sérieux :

"Même si nous reconnaissons le goût exceptionnel des criminels, le vol de marchandises est un problème croissant pour les entreprises de toutes tailles."

"Avec des méthodes de plus en plus sophistiquées mises en œuvre régulièrement, nous avons choisi de rendre publique notre propre expérience dans l’espoir de sensibiliser à une tendance criminelle de plus en plus fréquente."

Cet incident intervient alors que KitKat cherche à renforcer sa visibilité dans l’univers de la Formule 1, en s’appuyant sur des campagnes marketing originales et accessibles.

Si l’affaire prête à sourire par son caractère inhabituel - des monoplaces en chocolat détournées - elle souligne néanmoins des enjeux bien réels pour les acteurs industriels et leurs chaînes logistiques, y compris dans le cadre d’opérations liées au sport automobile.