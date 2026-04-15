Racing Bulls va lancer une évolution... qui sera déjà obsolète après Miami

Le bouleversement inattendu du calendrier d’avril en Formule 1 n’a pas seulement redistribué les cartes sportives : il a aussi profondément modifié la feuille de route technique de certaines équipes, à commencer par Racing Bulls. L’écurie italienne se prépare désormais à introduire une évolution majeure à Miami, une évolution qui sera quasiment remplacée dès la course suivante !

Initialement, Racing Bulls devait introduire son premier gros package de la saison lors de la quatrième manche à Bahreïn, mi-avril, avant d’enchaîner avec une seconde évolution importante prévue pour la septième manche au Canada, fin mai.

Mais l’annulation des épreuves de Bahreïn et d’Arabie saoudite a rebattu les cartes. Résultat : le package initialement destiné à Sakhir fera ses débuts à Miami, tandis que celui prévu pour Montréal arrivera comme prévu, soit une seule course plus tard.

Le directeur d’équipe Alan Permane détaille cette situation inhabituelle.

"Nous avions une évolution assez conséquente prévue pour Bahreïn, que nous verrons bien sûr à Miami."

"Nous avions une autre évolution prévue pour Montréal, donc nous allons enchaîner deux évolutions assez rapprochées."

"Il n’y a aucun moyen d’amener les deux à Miami. Celle de Montréal ne peut pas être avancée, donc c’est une situation un peu étrange où nous allons apporter une évolution assez importante et de nouveaux composants, puis quasiment les remplacer immédiatement. C’est simplement la conséquence du calendrier."

Ce calendrier remanié offre néanmoins un léger avantage à Racing Bulls : disposer de davantage de pièces dès l’introduction du premier package. Avec les monoplaces de retour à l’usine pendant tout le mois d’avril, l’équipe a pu optimiser sa préparation.

"Le fait d’avoir les voitures à l’usine en avril nous a permis de faire du travail non prévu sur le châssis," explique Permane.

"Mais le cycle réel des évolutions est plutôt bien planifié."

Sur le plan sportif, Racing Bulls réalise un début de saison solide, avec des points inscrits à chaque course. La performance la plus notable reste celle de Liam Lawson, septième à la fois lors du Sprint et du Grand Prix en Chine. L’équipe occupe actuellement la septième place du championnat constructeurs, à seulement deux points de Red Bull Racing.

Les évolutions à venir doivent permettre de franchir un cap selon Permane.

"Ce que nous avons en préparation va clairement nous faire progresser un peu plus dans la lutte du milieu de peloton, alors qu’actuellement nous sommes plutôt entre le milieu et l’arrière de ce groupe. La voiture fonctionne bien et ne semble pas avoir de défauts particulièrement gênants."

"Nous avons simplement besoin de plus d’appui, et c’est ce que nous allons apporter."