Alonso pense qu’Aston Martin F1 ’mérite’ sa 7e place du Sprint

Fernando Alonso a terminé septième du Sprint au Grand Prix du Qatar, alors qu’il s’était qualifié quatrième. Le pilote Aston Martin F1 comprend sa place finale après avoir perdu deux positions face à Yuki Tsunoda puis Max Verstappen dès le premier tour.

Plus tard, c’est Andrea Kimi Antonelli qui est venu le dépasser, et il n’a pas réussi à suivre le rythme imposé par les top teams devant lui. Il reconnait qu’il n’aurait pas pu faire vraiment mieux durant cette course.

"Le départ n’était pas le meilleur, je débutais sur le côté sale de la grille, George et moi avons été lourdement pénalisés. Ici, sans course de F2 le matin, le côté sale n’est pas le meilleur" a déclaré Alonso, qui se félicite toutefois de son résultat.

"Mais même avec un bon départ, ça aurait été difficile de garder les autres derrière moi. Ils étaient bien plus rapides, ils finissent dix secondes devant moi. On mérite d’être septièmes. Une bonne qualif hier, une bonne course aujourd’hui, on va essayer de répéter cela cet après-midi."