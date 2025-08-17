Red Bull sera-t-elle ’parmi les meilleures’ équipes l’an prochain ?

Max Verstappen a décidé de rester chez Red Bull pour la saison 2026 de F1, car il ne sait pas quelle équipe sera la plus performante cette année-là. C’est ce qu’affirme Günther Steiner, ancien directeur de l’écurie Haas F1, après que l’engagement de Verstappen auprès de Red Bull pour la saison 2026 de F1 a mis fin aux rumeurs selon lesquelles il pourrait rejoindre Mercedes.

Ces derniers mois ont été mouvementés dans le monde des rumeurs de F1, Verstappen et le patron de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, n’ayant pas réussi à mettre fin à l’idée d’une union en 2026, un nouveau partenariat qui s’accompagnerait d’une nouvelle ère de réglementation des châssis et des moteurs.

Cependant, Verstappen a déclaré avant le Grand Prix de Hongrie qu’il était temps de mettre fin aux rumeurs, confirmant qu’il resterait chez Red Bull la saison prochaine, tandis que les pilotes actuels de Mercedes, George Russell et Kimi Antonelli, devraient voir leur contrat prolongé.

"Je pense que le point crucial est qu’il ne sait pas quelle équipe sera forte la saison prochaine" a déclaré Steiner. "Changer maintenant et signer un contrat de trois ans avec une écurie, puis se retrouver dans la mauvaise voiture l’année prochaine, ce risque était trop grand pour lui. Il s’est donc dit qu’il préférait rester chez Red Bull et qu’il pourrait, si nécessaire, partir à la fin de l’année prochaine si la voiture ne fonctionnait pas."

Cependant, l’Italien n’exclut pas de voir Verstappen et Red Bull jouer la victoire l’année prochaine : "On ne sait pas à quel point la concurrence sera forte. On connaît Red Bull, c’est une bonne équipe. Mais il n’y a pas non plus de mauvaises équipes parmi les autres."

"Il y a tellement de nouveautés l’année prochaine : le châssis, l’aérodynamique, le moteur, tout. On ne sait tout simplement pas qui fera le meilleur travail. Il faut attendre de voir. Je crois sincèrement qu’ils ont une chance. Ils ont une bonne infrastructure, ils ont de bons collaborateurs. Tout le monde a les mêmes chances. Red Bull n’est pas une mauvaise équipe."

"Il ne faut pas oublier que Max Verstappen a déjà remporté des courses cette année. Les gens se plaignent à un haut niveau. Ils en veulent naturellement plus parce qu’ils sont habitués à en avoir plus. L’année prochaine, ils feront certainement partie des meilleurs ; je pense qu’il y aura plusieurs bonnes équipes."