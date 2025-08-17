Hamilton aurait pu faire ses débuts en F1 dans une autre équipe

Lewis Hamilton aurait pu débuter chez Williams F1 et non chez McLaren, après une dispute avec l’équipe de Ron Dennis. En 2004, après une saison de F3 Euro Series qu’il avait terminée à la cinquième place dans l’équipe ASM de Fred Vasseur, Lewis Hamilton et son management voulaient monter en GP2, ancien nom de la F2.

Mais McLaren refusa, arguant qu’il avait besoin de plus de préparation. Le contrat liant le jeune Britannique à l’équipe de Woking fut même annulé par Martin Whitmarsh, alors directeur sportif, avant que le soutien de Hamilton ne continue quand il décida de rester en F3 Euro Series.

Sa deuxième saison fut un succès total avec 15 victoires en 20 courses et il passa en GP2 en 2006. Mais les tensions avec McLaren n’étaient pas calmées, et il hésita un moment à se tourner vers Williams, qui bénéficiait alors du soutien de BMW, comme l’avait révélé Patrick Head, co-fondateur de l’équipe Williams.

"Ils ont appelé et ont demandé ’pouvons-nous venir vous voir ?’ Ils sont venus et ont dit ’Ron Dennis nous a lâchés’. Nous étions avec BMW à l’époque et je pense que Frank [Williams] a appelé Mario Theissen [directeur de BMW Motorsport] et lui a dit ’ce type a l’air plutôt doué et il est venu nous voir pour nous demander si nous pouvions l’aider’", a raconté Head.

"Je pense que Mario a répondu qu’ils n’étaient pas prêts à lui apporter leur soutien et que nous n’étions pas en mesure, financièrement, de financer sa carrière. Au grand dam de Frank, qui aurait pu avoir Lewis dans une Williams."

En effet, BMW avait déjà d’autres projets puisque Theissen lorgnait sur Sauber, que le constructeur bavarois allait racheter en 2005 pour devenir BMW Sauber en 2006. Hamilton décida alors de rester chez McLaren, mais avait confirmé en 2020, au moment où Dorilton s’est porté acquéreur de Williams, qu’il avait bien failli piloter pour le team.

"Je me souviens avoir rêvé de conduire la voiture de [Nigel] Mansell, ou l’une des voitures de DC [David Coulthard], ou quelque chose comme ça. Mais cela ne s’est jamais concrétisé pour moi. Et c’est à ce moment-là que j’ai évidemment rejoint Mercedes" avait déclaré Hamilton.

S’il était arrivé en Formule 1 avec Williams en 2007, nul doute que sa carrière aurait été très différente. Il aurait immédiatement fait équipe avec son ami Nico Rosberg, plutôt que le retrouver en 2013 chez Mercedes, mais n’aurait surtout pas eu les mêmes chances que chez McLaren.

L’équipe de Grove a en effet inscrit 33 points en 2007, alors que Hamilton en a marqué 109 à lui tout seul avec McLaren. En 2008, année de son titre mondial, Williams a inscrit 26 points et terminé à la huitième position du championnat.