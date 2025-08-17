D’Ambrosio : Gagner derrière le volant ou depuis le muret, c’est le même feeling

Jérôme D’Ambrosio est le directeur adjoint de la Scuderia Ferrari, le bras droit choisi par Frédéric Vasseur.

Avant la pause estivale et le Grand Prix de Hongrie, Ferrari a renouvelé sa confiance pour plusieurs années au Français.

Le Belge, ancien pilote de F1, a aussi été conforté dans sa position par ricochet. Il se confie sur ce que représente pour lui Ferrari et son rôle, qui est de ramener la Scuderia vers les victoires et les titres mondiaux... le plus vite possible !

"Pour tout passionné de sport automobile, Ferrari est une marque qui représente une grande partie de l’histoire de la Formule 1 et de l’automobile," confie-t-il à la RTBF.

"Le premier jour, quand tu arrives chez Ferrari, c’est particulier. A Maranello, tu arrives dans une ville qui vit autour du team. C’est unique. Quand tu prends un café là-bas, on parle de la dernière course ou du week-end avec beaucoup de passion."

"Ca fait partie de la vie du team, il faut pouvoir le gérer. Pour nous, il est important d’être concentré sur le boulot, sur la manière de s’améliorer et sur les bonnes choses. Le reste est une réalité du team et il faut vivre avec."

"J’adore ce que je fais, j’adore travailler avec Fred et toute l’équipe. Je suis très heureux. Je vis la course de la même manière que derrière le volant, avec autant de passion et de détermination."

"Au départ, mon cœur ne doit pas être loin de 160 ou 170 pulsations car il y a la même intensité. Gagner derrière le volant ou depuis le muret, c’est le même feeling."

"Je suis très heureux d’être passé d’un côté à l’autre de la barrière sans ressentir un manque. J’ai beaucoup de chance, c’est important pour moi de me donner à 200% dans ce que je fais. Avec cette philosophie, j’essaie d’avoir encore de bons moments dans la course auto."