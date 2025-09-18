Hamilton compte appeler Vettel à propos de Ferrari

Lewis Hamilton a révélé son intention d’appeler Sebastian Vettel pour discuter de ses premiers mois en tant que pilote Ferrari en F1.

Hamilton a connu une première saison globalement difficile chez Ferrari. Si Ferrari n’a pas répondu aux attentes avec sa monoplace de 2025 – la SF-25 – Hamilton a aussi eu du mal à s’adapter à la vie à Maranello.

Le septuple champion du monde a été régulièrement surclassé par son équipier, Charles Leclerc. Les performances d’Hamilton ont été décevantes et il a commencé à commettre des erreurs plus fréquentes. Il n n’a toujours pas obtenu de podium en Ferrari, n’ayant terminé que dans le top 3 lors de la course sprint du Grand Prix de Chine, qu’il a gagnée.

Le dernier pilote à ne pas avoir terminé une saison entière sur le podium chez Ferrari était Kimi Räikkönen en 2014.

Étant donné que Vettel a passé cinq ans chez Ferrari et n’a finalement pas réussi pour diverses raisons, Hamilton prévoit de s’entretenir avec l’ancien pilote Red Bull pour voir s’il peut apprendre quelque chose maintenant qu’il est bien intégré à l’équipe.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Hamilton a déclaré à propos de Fernando Alonso et de Vettel : "Honnêtement, je n’ai parlé ni à l’un ni à l’autre. Je ne parle pas beaucoup à Fernando. Seb m’a été d’un grand soutien ; il a été vraiment incroyable et un très bon ami au fil des ans."

"J’avais l’intention de parler à Seb pendant cette pause. Je pense que je le ferai bientôt. Je ne l’ai pas appelé cette année car je ne suis pas souvent au téléphone."

"Je ne voulais pas le déranger, et avant, je ne voulais pas lui parler pour ne pas avoir d’idées préconçues. Avec six à huit mois d’expérience, j’ai une bonne idée de la situation, donc je vais probablement lui parler bientôt."

A propos d’Alonso, Hamilton pourrait bien le rejoindre...

"Je ne prévois pas d’arrêter bientôt. J’apprécie énormément que Fernando continue, parce que cela veut dire qu’il est plus âgé que moi. Oui, je vais juste continuer, jusqu’à ce qu’il ait 50 ans !"

Espérons qu’il n’ait pas à attendre jusque-là pour remporter un 8e titre de champion du monde avec la Scuderia.

"Oui, c’est certain. Parce que ce n’est pas arrivé depuis longtemps, je ne sais même pas depuis combien de temps ils attendent... Pour Ferrari plus que n’importe quelle équipe, ce titre représenterait énormément. Mais je voudrais vraiment aussi remporter ce titre pilotes."

Fonder une famille n’est pas sa priorité

A 40 ans, Hamilton n’a toujours pas fondé de famille mais assume totalement ce choix.

"Ce n’est pas une priorité. Ma priorité a été mon amour pour la Formule 1. L’amour de ma vie, c’est la F1. J’aime ce travail presque plus que tout. Ma nièce et ma famille seront toujours la priorité mais... Je n’aime pas faire les choses à moitié, je ne donnerais pas 100 %. Je ne dis pas que les autres ne le font pas."

"Des pilotes ici ont des enfants. De grands sportifs que je respecte aussi. Je suis toujours impressionné par Roger Federer, Novak Djokovic et d’autres grands comme Tom Brady qui ont une famille et continuent à performer. Pour moi, ça ne s’est juste pas produit."

"Bien sûr, j’ai imaginé dans ma tête combien ce serait cool d’avoir un de mes enfants qui vienne voir la Ferrari, s’émerveille, puisse monter dedans, partage cet univers. Parce que la course a été la plus grande partie de ma vie, depuis que je suis tout petit."

"Mais je dois être obstiné, m’entraîner, être super appliqué, impliqué. Quelque chose doit forcément en pâtir. Je ne veux pas être en position de choisir : soit la course souffre pour que la famille réussisse soit la famille souffre pour que la course réussisse. Pour l’instant, je n’ai pas à choisir et je suis heureux de me concentrer sur une seule chose. Et, même si je sacrifie tout pour ça, c’est très dur de réussir."