Red Bull dévoile sa magnifique livrée spéciale pour le Japon et Honda

Red Bull Racing se prépare à honorer son partenariat avec Honda lors du Grand Prix du Japon 2025.

L’équipe rendra hommage à Honda lors de sa course à domicile cette semaine. Pour célébrer la dernière saison de l’un des partenariats les plus fructueux de l’histoire du sport automobile, Red Bull Racing arborera une livrée spéciale, inspirée de la première victoire de la Honda RA272 dans ce sport.

La livrée blanche et rouge ornera les deux RB21 de Red Bull Racing sur le circuit de Suzuka. Cette saison marque le 60e anniversaire de la première victoire de Honda en Formule 1. Le design est un hommage à la RA272, qui a offert à Honda sa première victoire en 1965 au GP du Mexique, avec l’Américain Richie Ginther au volant, sous le numéro 11.

La livrée reprend le motif emblématique du drapeau japonais de la RA272, avec le logo « H » sur le nez et le logo Honda à l’arrière de la carrosserie. Un logo spécial commémorant les 60 ans de la première victoire de Honda en F1 sera également apposé sur les quatre Red Bull sur la grille de départ.

Ce sera la deuxième fois que Red Bull Racing courra en blanc pour honorer Honda. L’équipe a décroché un double podium au GP de Turquie 2021 avec une livrée spéciale, que les fans ont réclamée à maintes reprises.

Christian Horner, directeur et PDG de l’équipe, a déclaré : « Notre relation avec Honda mérite d’être célébrée. Elle a été marquée par un succès continu et a permis à l’équipe de connaître l’une des périodes les plus triomphales et dominantes de notre histoire. Max a remporté quatre titres mondiaux avec un moteur Honda et l’équipe a remporté deux titres constructeurs. De plus, la fiabilité de Honda a permis de réaliser la saison la plus réussie de l’histoire de la F1 en 2023. Cette livrée rend hommage au succès de Honda dans ce sport et à la dernière année de ce partenariat extrêmement agréable. J’ai hâte de la voir en piste. »

Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation (HRC), a déclaré : « C’est très émouvant de voir la livrée hommage à la RA272 sur la dernière machine de Red Bull Racing, pour la dernière année du partenariat entre Honda et Red Bull. Notre parcours couronné de succès continuera de briller dans l’histoire de la F1. »

