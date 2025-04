Williams recrute Victor Martins et lui offre directement un test en F1

Williams F1 a recruté Victor Martins, l’ancien pilote junior d’Alpine que l’équipe française a délaissé au cours de l’hiver.

Martins, qui dispute actuellement sa troisième saison en Formule 2, participera à un essai pour l’équipe ce week-end. Williams fera rouler une FW45 de spécification 2023 à Monza, conformément au règlement de la Formule 1 relatif aux essais des voitures précédentes.

Le directeur sportif de Williams, Sven Smeets, a déclaré que Martins « a démontré à maintes reprises qu’il est un pilote talentueux, capable de remporter des championnats ».

Le pilote de 23 ans a remporté la Formule Renault Eurocup avec ART en 2020, puis a décroché le titre FIA ​​de Formule 3 avec l’équipe en 2022. Après avoir terminé sa première saison de Formule 2 à la cinquième place, il a rétrogradé à la septième place du classement l’an dernier, remportant une seule victoire lors de la course sprint à grille partiellement inversée sur le Circuit de Catalunya.

Martins a signé la pole position pour la première course de Formule 2 de la nouvelle saison en Australie. Cependant, la course a été annulée en raison de la pluie le matin du Grand Prix d’Australie.

Il rejoindra Luke Browning, pilote de F2 et membre de la Williams Racing Driver Academy, lors des essais de Monza ce week-end.

Le transfert de Martins intervient deux mois après le départ de Franco Colapinto de Williams pour rejoindre Alpine, l’un des quatre pilotes de réserve de l’écurie.

"Je suis ravi de rejoindre la Williams Racing Driver Academy ! C’est un nouveau chapitre pour moi, mais mon objectif reste le même : repousser mes limites, tant en tant que personne qu’en tant que pilote, et atteindre la Formule 1."

"Williams est une écurie emblématique avec une histoire incroyable, et je suis convaincu que c’est le meilleur endroit pour m’aider à atteindre mes objectifs. Cette année, je me concentrerai entièrement sur la conquête du Championnat des Pilotes de Formule 2 avec ART Grand Prix et sur l’optimisation de cette opportunité avec la Driver Academy, sur la piste comme en dehors. Je me réjouis de travailler avec toute l’équipe Williams pour entamer cette nouvelle aventure ensemble."

Sven Smeets, Directeur Sportif de Williams Racing ajoute : "Nous sommes ravis d’accueillir Victor au sein de la Williams Racing Driver Academy. Il a démontré à maintes reprises qu’il est un pilote talentueux, capable de remporter des championnats. Nous continuerons à soutenir le développement de Victor, sur la piste comme en dehors, au sein de l’Académie, et nous nous réjouissons de collaborer avec lui en 2025."