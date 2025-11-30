Red Bull annoncera ses pilotes pour 2026 ce mardi

Red Bull lèvera enfin le voile sur la composition de ses équipes pour la saison 2026 ce mardi.

C’est ce qu’a confirmé le directeur de l’équipe Red Bull Racing Laurent Mekies. Une annonce très attendue, qui touche autant l’écurie mère que Racing Bulls, et qui pourrait rebattre les cartes pour plusieurs pilotes en quête d’un avenir dans l’organisation.

Red Bull a donc bien finalisé sa réflexion sur ses line-ups d’ici fin novembre. La structure veut tourner la page avant le week-end décisif d’Abu Dhabi, afin d’éviter que l’incertitude ne perturbe la fin de saison, notamment pour Max Verstappen, encore en lice pour un improbable cinquième titre mondial.

"Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous allons effectivement tenir notre plan et annoncer mardi la composition de nos pilotes. Nous sommes confiants que cela ne perturbera pas la concentration à Abu Dhabi."

"Ne me demandez pas d’anticiper [la révélation] ce qui sera annoncé mardi, s’il vous plaît !"

Isack Hadjar est attendu au sein de l’équipe Red Bull Racing aux côtés de Max Verstappen. Son baquet chez Racing Bulls devrait être récupéré par Arvid Lindblad, autre espoir du programme junior.

Reste alors un seul baquet Racing Bulls à attribuer, et deux candidats en compétition : Liam Lawson, impressionnant ces derniers mois. Et Yuki Tsunoda, en difficulté mais toujours soutenu par une partie du management et par Honda.

Mais un scénario sans Arvid Lindblad ne serait pas exclu selon certaines sources internes. La réunion se tiendra en effet demain.

Mekies ne veut pas dire si Tsunoda restera ou non mais il compte sur le fait que le Japonais sera au rendez-vous le week-end prochain pour aider Verstappen dans sa lutte pour le titre.

"Ça pourrait se jouer au dernier point. Ça pourrait être extrêmement important. Vous avez vu aujourd’hui Lando retomber dans le peloton derrière Kimi [Antonelli] et Carlos [Sainz], mais il n’était pas loin de se faire rattraper par Fernando [Alonso] et les autres, là où Yuki aurait potentiellement pu être."

"Il sera super important d’avoir Yuki à 100 %. Il a réalisé un week-end solide. Fort vendredi, fort dans le sprint, cinquième place. Oui, il est sorti en Q1, mais c’était seulement trois dixièmes de Max. Beaucoup aimeraient être à trois dixièmes de Max en qualifications."

"Il a fait un bon week-end. Nous aurons besoin d’un autre week-end solide à Abu Dhabi, car tout va compter."

Si Tsunoda garde un baquet en F1 chez Racing Bulls, il sera sans aucun doute plus facile pour lui d’être très motivé pour finir en beauté chez Red Bull Racing.