Albon n’a rien pu faire à cause d’une stratégie ruinée dès le début de course

Alex Albon était un des deux seuls pilotes à partir avec les pneus durs au départ de la course du Grand Prix du Qatar, et cette tentative stratégique a été vite ruinée pour le pilote Williams F1, précisément dès le septième tour de la course.

En effet, c’est là qu’est sortie la voiture de sécurité après un accrochage en piste, et il a été obligé de calquer sa stratégie sur celle des autres, ruinant de facto son avantage sur ses rivaux.

"C’était délicat. La voiture de sécurité a donné la même stratégie à tout le monde donc on ne pouvait pas faire grand chose. On n’avait pas le rythme des Red Bull et des Racing Bulls" a déclaré Albon.

"Mais notre stratégie dépendait de ne pas avoir d’intervention de la voiture de sécurité. On avait les pneus durs pour le premier relais en espérant en bénéficier en fin de course, mais une fois que la Safety Car est arrivée, c’était impossible."

Le Thaïlandais espère un bon résultat à Abu Dhabi, même si Williams ne risque plus d’être rattrapée : "Tout d’abord, c’est la cinquième place d’assurée chez les constructeurs pour nous, donc c’est un superbe résultat. C’est un bel accomplissement et on va essayer de finir sur une bonne note."