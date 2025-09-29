Red Bull admet que les règles 2026 sont une opportunité pour promouvoir Hadjar

Le Dr Helmut Marko, conseiller chez Red Bull pour le sport automobile, a admis être en accord avec les récents propos d’Isack Hadjar.

Le Français, qui court actuellement pour Racing Bulls, devrait être promu aux côtés de Max Verstappen en 2026.

Il a clairement indiqué être prêt pour cela et a signalé que le fait que la saison 2026 soit une remise à zéro complète des règles techniques châssis et moteur est une opportunité à saisir pour démarrer sur un certain pied d’égalité face à Verstappen.

"Bien sûr, ces F1 à effet de sol sont très spéciales et, grâce à la réglementation 2026, ce sera un tout nouveau type de pilotage," a répondu Marko lorsqu’on lui a demandé si la révision de la réglementation que la F1 introduit constituait l’occasion idéale pour Hadjar.

"Il faut beaucoup réfléchir pour le système de récupération. Je pense donc que c’est une bonne décision, c’est le bon moment pour agir."

Cependant, la promotion de Hadjar n’est pas encore confirmée. Si certaines sources affirment toujours haut et fort qu’il a déjà été informé de sa promotion, d’autres nient que celle-ci ait été décidée.

L’Autrichien a de bons mots pour le Français donc mais il n’est pas question de vendre la mèche trop tôt comme il le faisait par le passé.

"Il est encore en phase d’apprentissage," a déclaré Marko à propos des progrès de Hadjar.

"Il entretient de très bonnes relations avec son ingénieur, qui est également français, ce qui aide, mais il doit simplement continuer sur sa lancée et continuer à progresser comme il le fait actuellement."

Pour 2026, seuls Verstappen et Hadjar ont un contrat avec Red Bull.

"Ce n’est pas le cas pour Tsunoda et Lawson," a confirmé le consultant autrichien.

"Nous avons des options et sur Lindblad aussi."

Sauf surprise, Tsunoda ne devrait pas être retenu par Red Bull Racing, ni même replacé chez Racing Bulls. Avec Felipe Drugovich parti en Formule E, le Japonais est pressenti pour suivre Honda chez Aston Martin F1 et devenir 3e pilote.