Hadjar : ce sera ’beaucoup plus facile’ d’être chez Red Bull en 2026

S’il devait être promu en 2026, Isack Hadjar a affirmé qu’il serait beaucoup plus facile de rejoindre Red Bull Racing la saison prochaine, compte tenu de l’avènement d’un nouveau cycle réglementaire en F1.

Le pilote Racing Bulls est considéré comme le favori pour épauler Max Verstappen au sein de l’écurie autrichienne, compte tenu de sa solide saison de débutant et des difficultés persistantes de Yuki Tsunoda. Même si le Japonais a montré quelques progrès notables depuis la Belgique...

Non seulement le Français a évité l’élimination en Q1 lors des 15 premières manches de la saison, mais il a également accumulé 37 points, dont un premier podium à Zandvoort lors de la dernière manche.

"Au début de l’année, on me demandait si je me sentais prêt à piloter la Red Bull cette année, et la réponse est toujours négative, car je ne vois pas l’intérêt de le faire maintenant," nous confie Hadjar à Monza.

"Mais pour 2026, c’est une autre histoire, car c’est un tout nouveau départ pour l’équipe. On ne parlera plus de deuxième voiture, ce ne sera pas un sujet, car c’est une toute nouvelle voiture pour tout le monde."

" Il faudra donc orienter la voiture dans la bonne direction. Donc je pense que c’est vraiment intéressant."

Lorsqu’on lui a demandé si la réinitialisation du règlement facilitait le passage chez Red Bull, il a immédiatement répondu : "Beaucoup plus facile !"

"C’est évidemment quelque chose que j’ai en tête. Il me reste neuf courses pour prouver que je peux continuer à faire du très bon travail."

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il avait discuté avec Helmut Marko et Laurent Mekies, au sujet de 2026, il a confirmé que non.

"Personnellement, je n’en ai pas discuté… mais pour être honnête, je ne suis pas pressé." )

Hadjar a néanmoins clairement indiqué qu’il n’avait aucune réserve quant à sa montée chez Red Bull Racing, si on le lui demandait.

"Aucune réticence ! Je veux piloter pour la meilleure équipe. C’est tout ce que je veux, vraiment."

Et il ne s’inquiète pas de voir Verstappen piloter seul le développement de la F1 de 2026, la RB22, pour le moment, réaffirmant sa conviction que les nouvelles règles représentent un nouveau départ pour la conception des voitures, mais aussi pour les pilotes, car il n’aurait pas d’idées préconçues.

"Si je me retrouve à ses côtés, je m’adapterai à une voiture en évolution, mais au moins je serai là pour les guider."

"Je ne serais donc pas habitué à quelque chose. Je peux piloter la voiture que l’on me donne."