McLaren F1 en bien meilleure position pour le titre constructeurs à Singapour
Des scénarios bien plus favorables pour un sacre ce week-end
C’est la deuxième balle de match pour McLaren F1 au championnat constructeurs de la saison 2025 qui se jouera au Grand Prix de Singapour.
Après avoir raté leur coup au Grand Prix d’Azerbaïdjan, Oscar Piastri et Lando Norris ont une deuxième chance de remporter le titre sur le circuit de Marina Bay pour leur équipe.
Cette fois, les chances sont bien meilleures pour McLaren, presque certaine d’être sacrée pour la 10e fois de son histoire
À l’heure actuelle, avec sept manches restantes dans la saison, dont trois sprints, il reste un total de 346 points à attribuer si une équipe parvient à obtenir le maximum.
Mercedes totalise 290 points, soit 333 points de retard, tandis que Ferrari compte 286 points, soit 337 points de retard sur McLaren.
Après Singapour et ses 43 points à attribuer, il ne restera plus que 303 points à attribuer, ce qui veut dire que McLaren peut perdre jusqu’à 30 points sur Mercedes F1 et 34 sur Ferrari ! Autant dire qu’il faudrait un week-end exceptionnel de ces deux équipes en plus d’une catastrophe pour l’équipe de Woking.
Avec l’aide de Red Bull Racing en plus, très compétitive en ce moment, il est peu probable que le titre constructeurs échappe à McLaren dès ce week-end...
