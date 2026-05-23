Alain Prost blessé lors d’un violent cambriolage à son domicile en Suisse

Le monde de la Formule 1 a été secoué par deux faits divers inquiétants impliquant d’anciens pilotes du championnat. Le quadruple champion du monde français Alain Prost a été blessé lors d’un violent cambriolage à son domicile suisse, tandis que l’ex-pilote finlandais Mika Salo se remet d’une étrange agression survenue à Bangkok. Deux incidents distincts, mais qui rappellent les risques auxquels restent exposées certaines figures emblématiques du paddock, même après leur carrière sportive.

Selon le journal suisse Blick, plusieurs individus cagoulés se seraient introduits de force plus tôt cette semaine dans la villa d’Alain Prost, située à Nyon, près du lac Léman. L’ancien pilote français de 71 ans aurait été légèrement blessé à la tête durant la confrontation avec les agresseurs.

Le quotidien précise également qu’un des fils de Prost aurait été contraint, sous la menace, d’ouvrir le coffre familial. Une importante chasse à l’homme aurait immédiatement été déclenchée par les autorités suisses, mobilisant notamment des unités cynophiles et des experts scientifiques. Les autorités françaises auraient également été alertées, les enquêteurs craignant que les auteurs du braquage aient pu franchir la frontière.

Le montant exact du préjudice reste inconnu pour le moment, même si plusieurs médias rappellent les liens historiques d’Alain Prost avec l’horloger de luxe Richard Mille, dont certaines pièces peuvent atteindre des valeurs considérables.

Blick indique enfin que le quadruple champion du monde serait depuis retourné à Dubaï, où il réside également une partie de l’année.

Cette affaire intervient dans un contexte de hausse des homejackings visant les résidents fortunés de la région lémanique. Selon des rapports suisses cités par le média, 18 cas similaires auraient été recensés à Genève pour la seule année 2025.

Parallèlement, l’ancien pilote finlandais Mika Salo (photo ci-dessous) a lui aussi vécu une mésaventure particulièrement troublante en Thaïlande. Le pilote de 59 ans a expliqué au média Ilta-Sanomat avoir subi une profonde blessure à la jambe alors qu’il traversait un passage piéton près de son hôtel à Bangkok, après le passage très proche d’un conducteur de scooter.

"Les médecins ont dû recoudre un muscle puis la peau par-dessus," a raconté Salo. "Il y a 28 points de suture au total."

D’après les médecins qui l’ont pris en charge, la blessure pourrait avoir été provoquée délibérément avec un couteau afin de voler le Finlandais. Mais cela a échoué. Une hypothèse encore malgré le caractère inquiétant de l’incident.

Le Finlandais a également révélé que les hôpitaux locaux lui avaient signalé plusieurs agressions similaires dans le même secteur ce soir-là.

"Heureusement, cela a touché ma jambe et rien d’autre," a-t-il confié.