Vibreurs, pluie, pneus, énergie : Racing Bulls liste les défis du GP du Canada

Le Championnat du monde de Formule 1 pose ses valises en Amérique du Nord pour la cinquième manche de la saison 2026, le Grand Prix du Canada, qui est disputé sur le tracé historique du Circuit Gilles-Villeneuve. Après un début de campagne intense, l’écurie Racing Bulls aborde ce rendez-vous canadien avec des ambitions renouvelées, et l’espoir de se rapprocher d’Alpine notamment, pour jouer le top 10 et inscrire des points lors de ce week-end de Sprint.

Entre la gestion de la météo incertaine, l’adaptation aux nouvelles réglementations techniques et l’optimisation des monoplaces sur les célèbres vibreurs montréalais, les défis sont nombreux pour l’équipe technique. Tim Goss, le directeur technique de Racing Bulls, détaille les enjeux stratégiques et mécaniques de ce week-end de course.

"La cinquième course de la saison 2026 emmène la F1 sur le Circuit Gilles Villeneuve au Canada, avec son superbe cadre sur une piste semi-permanente, sur une île du fleuve Saint-Laurent non loin de la ville de Montréal" a déclaré Goss.

"Le circuit se caractérise par de longues lignes droites rapides, des freinages puissants à l’approche de virages à basse vitesse et une dernière chicane difficile, où le défi consiste à être capable de chevaucher les vibreurs tout en conservant un contrôle suffisant pour éviter de heurter le ’Mur des Champions’ en béton à la sortie."

"De plus, un temps pluvieux vient souvent s’ajouter à l’ensemble. Les longues lignes droites du circuit ont traditionnellement conduit les équipes à choisir un réglage d’aileron arrière à plus faible appui pour réduire la traînée et donner la priorité à la maximisation de la vitesse en ligne droite."

"Cependant, avec la réglementation 2026, l’utilisation des réglages aérodynamiques actifs en mode ligne droite réduira considérablement le niveau de traînée, et par conséquent, nous conservons le niveau standard de l’aileron arrière."

"Cela simplifie dans une certaine mesure le travail d’ingénierie et élimine toute décision difficile concernant le niveau de l’aileron, mais avec la complexité d’associer les réglages du châssis et de l’unité de puissance aux différentes caractéristiques du circuit, il reste encore beaucoup à faire."

Et la météo sera aussi un facteur de difficulté supplémentaire : "Le risque de pluie prévu pour samedi et dimanche introduira une nouvelle dimension pour les équipes."

"Nous avons un léger avantage dans ce domaine, ayant roulé avec des pneus Pluie et Intermédiaires lors d’une séance d’essais de pneus Pirelli après le GP du Japon, et nous utiliserons cette connaissance du réchauffement et de l’équilibre des pneus par temps humide à notre avantage."

"Pour le temps sec, la configuration de base de la voiture sera axée sur de bonnes performances de freinage, la stabilité à l’entrée, un bon équilibre à basse vitesse dans les virages, le passage sur les vibreurs et la traction."

"Notre préparation pour la course s’est bien déroulée depuis Miami. Les ingénieurs ont analysé les données et nous avons effectué de bonnes séances de simulation avec les pilotes, tant sur la familiarisation avec le circuit que sur les réglages de la voiture et l’optimisation du rythme de course."

"Nous apportons la phase suivante de nos évolutions aérodynamiques de début de saison, et nous sommes confiants que cela nous permettra de capitaliser sur nos performances pour nous placer fermement dans la lutte pour un week-end dans les points."

"Ce week-end de course au Canada représente également la première course sur circuit pour notre directeur technique Dan Fallows, après avoir rejoint l’équipe en avril."