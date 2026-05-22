Lindblad fait le point sur ses débuts en F1 avant Montréal

Arvid Lindblad continue de découvrir les exigences de la Formule 1 à vitesse grand V. À l’heure d’affronter son premier Grand Prix du Canada sur le Circuit Gilles Villeneuve, le jeune pilote Racing Bulls a confié son enthousiasme à l’idée de découvrir une piste qu’il considère déjà comme l’une des plus emblématiques du calendrier. Entre préparation intensive au simulateur, nouvelles évolutions techniques et souvenirs d’enfance liés à Montréal, le Britannique aborde ce week-end Sprint avec une excitation évidente, tout en gardant les pieds sur terre après un début de saison qu’il juge encourageant mais encore perfectible.

Lindblad, qui dispute sa première saison complète en Formule 1, sait que le défi sera particulièrement corsé au Canada en raison du format limitant considérablement le temps de roulage. Malgré cela, il estime avoir maximisé sa préparation en amont avec son équipe afin d’arriver le plus prêt possible à Montréal, sur un tracé qu’il rêvait déjà de découvrir lorsqu’il regardait la F1 à la télévision étant enfant.

"Je pense que c’est un circuit incroyable," a déclaré Lindblad en conférence de presse à Montréal. "J’ai vraiment hâte de prendre la piste. Je me souviens que la célèbre course de 2011 (d’une durée de 4 heures, ndlr) a été l’un des premiers Grands Prix que j’ai regardés quand j’étais enfant. C’est l’une des courses qui m’a fait tomber amoureux de ce sport. Je m’en souviens encore très bien. Donc avoir l’opportunité de piloter sur ce circuit spécial, j’ai vraiment hâte."

Le jeune Britannique reconnaît néanmoins que l’apprentissage risque d’être brutal avec un seul roulage avant les qualifications Sprint.

"Oui, ce sera un défi," a-t-il admis. "La réalité de cette saison, c’est qu’il y a déjà eu beaucoup de week-ends Sprint. Trois des cinq premières courses sont des Sprints, donc je commence un peu à m’y habituer."

Pour compenser ce manque de roulage, Lindblad a multiplié les séances de préparation à l’usine.

"Il y a eu énormément de travail au simulateur. C’est notre principal outil de préparation. Donc j’ai passé du temps à l’usine, à revoir certaines choses des années précédentes, puis à travailler avec les ingénieurs sur le simulateur pour être aussi prêt que possible. J’ai aussi regardé des caméras embarquées, tout le travail classique de préparation."

Racing Bulls arrive également à Montréal avec plusieurs évolutions techniques, notamment un nouveau plancher. Des nouveautés que Lindblad a déjà pu tester virtuellement avant le week-end.

"Oui, les sensations étaient bonnes," a-t-il expliqué. "Nous avons deux nouveaux fonds plats. Cela devrait représenter un petit pas en avant mais, comme George [Russell] le disait, il est toujours difficile de savoir si la corrélation avec la piste sera parfaite. Donc je suis optimiste, mais je vais surtout me concentrer sur moi-même et nous verrons bien ce qui se passe."

Après plusieurs courses disputées de manière espacée depuis le début de saison, Lindblad a également eu le temps de faire un premier bilan de ses débuts en Formule 1. Un jugement globalement positif selon lui.

"Je pense que ça a été correct jusqu’à présent," a-t-il confié. "Il y a eu de bons moments. Il y a aussi eu des moments plus compliqués, ce qui est normal. C’est évidemment ma saison rookie. Dans l’ensemble, je suis plutôt positif. Je pense avoir montré ce que je suis capable de faire à certains moments, mais il y a encore des domaines sur lesquels je dois progresser. Donc j’ai confiance en moi, mais j’essaie aussi de travailler sur les choses que je peux améliorer."

Interrogé enfin sur le moment le plus fou de son début de carrière en F1, Lindblad n’a pas hésité une seconde à évoquer son premier Grand Prix en Australie.

"Mon moment le plus dingue, c’était clairement Melbourne," a-t-il raconté. "C’était ma première course en F1 et le premier tour à Melbourne était complètement fou. Je ne m’attendais pas à me retrouver troisième à un moment, en train de me battre roue contre roue avec Lewis [Hamilton], quelqu’un que j’admire depuis très longtemps."

"Honnêtement, les émotions à ce moment-là sont difficiles à décrire. Il y a eu comme un décalage. Je crois que ce n’est qu’au début ou au milieu du deuxième tour que j’ai réellement compris ce qu’il venait de se passer. Oui, c’était complètement dingue."