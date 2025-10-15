Racing Bulls dévoile une livrée ’tortue’ spéciale pour Austin
Un design spécifique pour le Grand Prix des États-Unis
Racing Bulls a dévoilé une livrée spéciale avec des motifs rappelant une tortue pour le Grand Prix des États-Unis qui se déroulera ce week-end.
Les VCARB 02 pilotées par Isack Hadjar et Liam Lawson sur le Circuit des Amériques arboreront de nouveaux graphismes faisant la promotion d’un nouveau produit du sponsor de l’équipe, Cash App.
Décrit comme un motif tortue noir et ambre nacré, le nouveau look est présent sur les pontons latéraux et le capot moteur, les enjoliveurs de roue arborant également ce motif accrocheur (voir les autres photos sous l’article).
Shaboozey a été associé au lancement de ce design, et c’est pourquoi la star nominée aux Grammy Awards a été recrutée pour soutenir le lancement de la livrée. L’équipe dévoilera demain les combinaisons des pilotes avant les essais libres vendredi.
Peter Bayer, directeur de l’équipe Racing Bulls, a déclaré que "ces livrées spéciales font désormais partie de notre identité."
C’est la troisième fois cette année que Racing Bulls change sa livrée pour une course. L’équipe a utilisé un design rose lors du Grand Prix de Miami et a intégré des graffitis dans sa livrée lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Racing Bulls est la deuxième équipe à avoir dévoilé un design spécial pour le Grand Prix des États-Unis. Haas F1 marque en effet son deuxième événement à domicile de la saison avec un design sur le thème américain, comme elle l’a fait pour les trois courses précédentes à Austin.
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Racing Bulls
- Racing Bulls dévoile une livrée ’tortue’ spéciale pour Austin
- Verstappen champion avec la Racing Bulls ? La F1 la plus facile à piloter ? Lawson se moque !
- Lawson explique comment la pression de Red Bull l’a aidé
- Aider Racing Bulls en 2025, le meilleur espoir d’être prolongé pour Lawson ?
- Hadjar : Hamilton n’a jamais remporté de titre en trichant