Aston Martin F1 dévoile une livrée spéciale ’science’ pour le GP des États-Unis

L’équipe Aston Martin F1 et son partenaire principal Aramco ont dévoilé ce soir le premier design spécifique et sur mesure de l’histoire de l’équipe, une livrée unique inspirée de la science qui sera sur l’AMR25 lors du Grand Prix des États-Unis à Austin ce week-end.

Cette livrée rendra visible la science habituellement invisible d’une Formule 1 grâce à un design qui inclut une série de formules scientifiques liées à la F1 (à voir sur les photos ci-dessous). Le concept vise à donner vie sur la piste aux innovations qui sous-tendent le partenariat et à mettre en lumière les personnes talentueuses qui travaillent pour le rendre possible.

La livrée a d’abord été dévoilée aux employés d’Aramco à leur siège américain à Houston par Fernando Alonso, ainsi que par le jeune pilote de l’équipe, Jak Crawford.

Conformément à l’objectif du partenariat visant à inspirer la prochaine génération de leaders dans le domaine des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), l’Aramco STEM Challenge 2025 a été lancé la semaine dernière. Ce concours vise à donner à la prochaine génération de professionnels des STEM la possibilité de relever une série de défis et de concourir pour remporter un stage au sein de l’usine Aston Martin F1 de Silverstone. Les étudiants en ingénierie du monde entier âgés de 18 à 25 ans peuvent s’inscrire au concours.

Alors que la Formule 1 se rapproche de la nouvelle réglementation 2026, qui prévoit l’adoption par ce sport de carburants 100 % durables conformes aux normes de la FIA comme solution « prête à l’emploi » pouvant être utilisée dans les moteurs existants avec quelques modifications, le Grand Prix des États-Unis marque une nouvelle étape dans le partenariat. Aramco, déjà fournisseur exclusif de carburants à faible teneur en carbone pour la Formule 2, la Formule 3 et la F1 Academy, met à profit son expertise pour aider à développer le nouveau carburant 100 % durable de 2026.

"Ce week-end du Grand Prix des États-Unis marque la première apparition de la livrée de notre partenaire principal, Aramco. Ensemble, nous mettons en avant la science, l’innovation et les personnes qui donnent vie à la voiture. Nous sommes ravis de voir cette livrée sur la piste et fiers de présenter la prochaine étape de notre partenariat, Aramco étant appelé à jouer un rôle essentiel pour notre voiture de course en 2026," commente Andy Cowell, directeur de l’équipe et PDG d’Aston Martin F1.