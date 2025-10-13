Haas F1 veut briller ’à la maison’ avec une livrée spéciale (+ photos)

Après Miami au mois de mai, Haas F1 revient une nouvelle fois dans son pays d’origine à l’occasion du Grand Prix des Etats-Unis, qui se déroulera ce week-end à Austin. Et pour célébrer ce retour au pays, le team est fidèle à ses habitudes et a présenté une livrée spéciale.

Les VF-25 d’Esteban Ocon et Oliver Bearman se parent d’étoiles et d’éléments iconographiques qui ne sont pas sans rappeler la star spangled banner, le drapeau américain, que le pilote français a qualifié de "patriote à fond" dans une vidéo de teaser.

"Je suis impatient de retourner à Austin, surtout en tant que pilote de l’équipe Haas. C’est une ville vraiment géniale, pleine d’énergie, et j’ai toujours hâte d’y revenir. C’est l’une de nos courses à domicile, donc nous savons que les fans américains vont encore une fois créer une ambiance incroyable tout au long du week-end" se félicite Ocon.

"Le Circuit of the Americas est un circuit amusant mais exigeant, qui offre toujours des courses spectaculaires. Après Singapour, j’ai travaillé dur dans mon centre d’entraînement et sur le simulateur avec l’équipe, avec l’objectif de faire un week-end solide et de maximiser chaque opportunité qui se présentera."

Le tricolore veut désormais prendre la piste devant les fans américains de l’équipe : "J’ai hâte de retourner en piste, de montrer notre livrée spéciale, et j’espère donner à nos fans locaux beaucoup de raisons de se réjouir."

Ollie Bearman disputera son premier Grand Prix à Austin et il est impatient de voir les performances de sa monoplace au Texas : "On a l’impression de prendre de l’élan à chaque week-end, on sait que la voiture est rapide, et avec une nouvelle évolution prévue sur la VF-25 à Austin, je sens que ça peut être un week-end solide."

"Ce sera mon tout premier Grand Prix des États-Unis en tant que pilote de l’écurie Haas, donc je sais que ce sera intense, mais c’est tellement agréable de profiter de l’ambiance et de la passion de tous les fans américains. Partager une passion et un amour communs pour cette équipe et ce sport, ce sera sans aucun doute l’un des moments forts de cette saison."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, explique en quoi courir à domicile et vivre un week-end de Sprint en même temps rend le week-end particulièrement fou : "Nous sommes très enthousiastes pour le Grand Prix des États-Unis, le COTA donne toujours l’impression d’être à la maison."

"C’est une semaine chargée avec beaucoup d’activités, et comme c’est aussi un week-end Sprint, on fonctionne à l’adrénaline du début à la fin. Ce fut génial de retrouver les points à Singapour avec Ollie, et ici à COTA, nous voulons vraiment que les deux pilotes terminent en position de marquer des points."

"Nous apportons un petit package de mises à jour ici, mais comme c’est un week-end Sprint, nous n’aurons que les essais libres 1 pour l’évaluer, donc il est encore plus crucial de démarrer fort. Nous sommes impatients de relever ce défi !"