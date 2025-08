Quels sont les premiers retours des pilotes au simulateur sur les F1 de 2026 ?

La révolution de la F1 de 2026 approche à grands pas, et les premières impressions au simulateur commencent à arriver dans les diverses équipes. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles divisent déjà les opinions.

Chez Aston Martin F1, Lance Stroll a récemment critiqué le nouveau règlement après avoir testé un premier modèle virtuel de la F1 de Newey aux spécifications 2026 dans le simulateur. Son coéquipier Fernando Alonso, cependant, a appelé à la prudence avant de tirer des conclusions.

"Je n’ai passé qu’une journée dans le simulateur et il était difficile de tirer des conclusions," a déclaré Alonso en Hongrie.

"Oui, elle est moins performante que cette année. Chaque fois que nous, pilotes, essayons une voiture plus lente, nous n’aimons pas ça, mais ensuite, nous montons dans un kart de location de 12 chevaux et nous adorons ça."

"Si vous êtes rapides l’année prochaine, vous adorerez cette voiture."

Le nouveau règlement impose des groupes motopropulseurs et des objectifs aérodynamiques radicalement différents, les équipes abandonnant le développement pour 2025 pour être à 100% sur 2026.

Chez Sauber, qui deviendra l’écurie d’usine Audi en 2026, Nico Hülkenberg admet qu’il reste peu de possibilités d’amélioration sur la voiture de cette année.

"Je ne pense pas que nous et les autres continuerons beaucoup à développer. Nous devons donc travailler avec le package dont nous disposons. Les performances continueront de fluctuer en fonction du circuit."

Il n’a pas encore testé la voiture 2026 en simulateur.

"Nous ne sommes tout simplement pas prêts. Si elle ne reflète pas la réalité, elle peut donner une mauvaise impression. Ça ne sert à rien."

Chez Williams, Carlos Sainz a néanmoins relevé de premières anomalies concernant les F1 de 2026.

"Le simulateur ne dit pas toujours la vérité. Mais une anomalie concerne la puissance – elle se coupe toujours en ligne droite – et l’autre, c’est une grande variabilité d’un tour à l’autre à cause de la gestion de l’énergie. Mais les motoristes progressent beaucoup là-dessus et cela devrait être réglé l’année prochaine."

"Mais oui, comme Fernando, il est clair que ces F1 seront moins rapides mais elles donnent probablement beaucoup plus d’opportunités de faire de bonnes courses pour les fans."

L’Espagnol insiste sur le fait que son départ de Ferrari a toujours été motivé par une vision à long terme.

"Je me concentre beaucoup sur la F1 de 2026, autant que possible. Dès qu’il y a une avancée, je veux la tester au simulateur. Je ne suis pas venu chez Williams pour les résultats de 2025. Je suis venu pour le potentiel de 2026, 2027 et 2028. Plus je suis avec l’équipe, mieux je vois les choses."