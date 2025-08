Cette réussite ’incroyable’ de McLaren F1 que Verstappen veut ’atteindre’

Max Verstappen pense que la très bonne gestion des pneus de McLaren F1 a été encore plus mise en avant sous la pluie. Le pilote Red Bull explique que la conservation des gommes intermédiaires de Lando Norris et Oscar Piastri révèle à quel point la MCL39 a un avantage en la matière.

"C’est clairement mieux pour les pneus. Cela permet de mieux préserver les pneus. On le voit clairement sur piste mouillée, avec les pneus intermédiaires" a déclaré Verstappen. "Si vous gérez bien vos pneus, cela se remarque encore plus sur ce type de pneu, car il est plus fragile. Il surchauffe encore plus vite, et ils maîtrisent très bien cela."

"En même temps, je pense que leurs performances à vitesse moyenne sont incroyables par rapport à, je dirais, tous les autres sur la grille. La rotation qu’ils ont sur l’essieu avant sans perdre l’arrière est également assez incroyable à voir. Et c’est quelque chose que nous devons essayer d’atteindre."

Le quadruple champion du monde se veut toutefois positif quant au travail effectué par son équipe, pas pour 2025, mais pour l’année prochaine : "Pour nous, cette année, je pense que, de manière réaliste, il sera très difficile de rivaliser avec McLaren. Je pense qu’il est déjà assez difficile de rivaliser avec Ferrari et Mercedes."

"Mais il y a encore beaucoup à apprendre sur la voiture et son comportement. Bien sûr, la voiture doit être construite pour l’année prochaine, et cela est en bonne voie, mais du point de vue technique, nous avons encore beaucoup à apprendre cette année."

"On ne peut donc pas simplement dire ’OK, nous ne remporterons pas le championnat cette année, alors abandonnons complètement’. Il y a toujours des choses que l’on peut tirer de cette année pour l’année prochaine."