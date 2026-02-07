Quels sont les ’changements démographiques’ dans le public de la F1

Ariana Bravo est l’un des visages de la Formule 1 sur F1 TV, où elle occupe de plus en plus régulièrement le rôle de journaliste et de présentatrice ces dernières années. Dans le cadre de la série F1 Driving Tomorrow, elle a évoqué la croissance de la Formule 1.

Que ce soit pour interviewer des pilotes, s’entretenir avec des personnalités du paddock ou échanger avec ceux qui ont afflué au Fan Forum lors de chaque événement, elle a eu un rôle qui lui a permis de constater les changements de ces dernières années.

"Le sport a changé de tellement de manières différentes" déclare Bravo. "Nous ne nous contentons plus de la simple course : nous sommes désormais un spectacle de divertissement qui voyage tout autour du globe."

"C’est passionnant à voir de mon point de vue, car nous le voyons reflété dans les fans qui viennent sur les circuits. La démographie a complètement changé, nous voyons la Formule 1 déborder sur la vie quotidienne, et les fans adorent ça, ils ont tous une place à laquelle ils appartiennent au sein de la Formule 1."

Ce sentiment d’appartenance a été cultivé et s’est développé ces dernières années, après que des efforts particuliers ont été déployés pour promouvoir la Formule 1 au-delà du simple spectacle de l’action en piste.

Avec 827 millions de personnes dans le monde, ce qui représente une augmentation annuelle de 12 % et un gain de 63 % depuis 2018, la Formule 1 a réussi à faire naître un sentiment d’implication.

"Ce qui est formidable avec la Formule 1, c’est que nous sommes en mesure d’offrir quelque chose pour tout le monde, nous avons des courses de classe mondiale avec 20 des meilleurs pilotes au monde."

"Mais en plus de ces 20 pilotes, vous avez 20 personnalités différentes, et ces pilotes apportent tous leur propre style au sport, ce qui permet à tous nos fans de s’identifier à une personne différente."

La popularité sans cesse croissante de la Formule 1 a conduit le public a évoluer, et outre sa progression dans la quantité, les tranches d’âge sont plus nombreuses parmi les fans.

"C’est très spécial à voir. Bien sûr, nous apprécions nos fans inconditionnels de longue date, mais cet afflux massif de jeunes fans a apporté une énergie nouvelle à notre sport. De mon point de vue, quand je suis sur scène et que je regarde la foule, c’est incroyable."

"Il y a des fans de tous âges. Nous avons des familles, des petits enfants sur les épaules de leurs parents avec leurs produits dérivés pour soutenir leurs pilotes, et il y a aussi tellement de femmes dans la foule maintenant."

"Évidemment, pour moi, c’est quelque chose de vraiment important car je veux que notre sport soit aussi accessible que possible, et c’est là que nous en sommes actuellement. Quand je regarde depuis la scène, je vois des gens de tellement d’horizons différents, tous les sports n’ont pas cette chance."

La place des femmes a également évolué drastiquement ces dernières années en Formule 1 : "Nous avons de nombreuses initiatives différentes pour soutenir les jeunes femmes qui souhaitent s’installer dans un baquet de pilote ou occuper ces rôles d’ingénierie."

"Nous avons la F1 Academy qui, bien sûr, fait un travail fantastique sur l’échelle menant à la Formule 1, et je n’ai aucun doute sur le fait qu’une femme arrivera. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cela arrivera avec le temps, et je pense que cela va au-delà de ce que nous voyons en piste."

"Ce sont les rôles en coulisses où nous voyons déjà beaucoup de femmes aujourd’hui, mais je pense que cela va continuer de croître. Je pense que cela inspire beaucoup de jeunes femmes qui suivent notre sport à la télévision en ce moment : il y a définitivement une place pour elles, et je suis très fière de faire partie d’un sport où cela existe."

Bravo a pu suivre non seulement les changements de la base de fans de la F1, mais aussi l’évolution de la manière dont le produit est transmis aux fans du monde entier : "Il y a toujours eu cet élément technologique, mais ces dernières années, nous l’avons vraiment vu se développer et nous avons pu l’utiliser de manière à rapprocher les fans de l’action."

"Sur nos diffusions F1 TV, nous pouvons introduire toutes ces analyses différentes qui aident les fans à la maison à vraiment comprendre ce qui se passe en piste et à saisir l’histoire de la course. C’est vraiment important, surtout si vous êtes un nouveau fan et que vous n’êtes peut-être pas aussi familier avec toutes les complexités de la Formule 1."

"La technologie permet de s’en rapprocher, et c’est fantastique de voir comment nous pouvons l’utiliser à l’antenne, qu’il s’agisse des graphiques que nous affichons ou de divers éléments comme les ’voitures fantômes’ tous ces éléments donnent vie à la Formule 1."

Mais alors que les habitudes des fans évoluent, la Formule 1 s’efforce de garder une longueur d’avance en exploitant de nouveaux marchés et supports : "Je pense que l’engagement va continuer de croître. Je pense que nous sommes sur une trajectoire ascendante qui, je l’espère, ne fera que se poursuivre."

"J’ai vraiment hâte de voir et d’accueillir les jeunes fans qui découvrent tout juste la Formule 1, et de les garder avec nous à mesure qu’ils grandissent et que leurs intérêts ou leurs allégeances envers les pilotes évoluent."

"Je pense que ce sera vraiment fantastique de voir comment nous parviendrons à maintenir leur engagement, et aussi comment nous pourrons continuer à nous réinventer pour rester en phase avec ce que veut le public et la façon dont cela change, notamment en ce qui concerne les aspects tels que les réseaux sociaux. Je pense que nous allons continuer de grandir et j’ai hâte d’en faire partie."