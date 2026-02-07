Apple promet une couverture F1 inédite grâce à tout son écosystème

Apple compte s’appuyer sur l’ensemble de ses points de contact pour faire découvrir la Formule 1 au plus grand nombre aux États-Unis, alors que le groupe devient le nouveau diffuseur principal de la discipline dans le pays. C’est ce qu’a affirmé Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, qui a également évoqué des améliorations majeures de la qualité vidéo ainsi que de nouvelles options de visionnage pour les fans.

La Formule 1 et Apple ont officialisé leur partenariat en octobre dernier, actant le transfert des droits télévisés depuis ESPN à partir de cette saison, et ce malgré la volonté du diffuseur sportif de conserver la discipline. Si les détails complets de la couverture d’Apple doivent être révélés plus tard ce mois-ci, Eddy Cue reconnaît déjà que le géant technologique devra innover dans sa manière de promouvoir la F1 auprès du public américain.

"Nous allons tirer parti de tout ce qu’Apple a à offrir," a expliqué Cue lors de la journée presse organisée par la branche Appel TV.

"Que ce soit Apple News, notre excellente application sportive que beaucoup de gens utilisent, la musique - qui fait partie intégrante de la Formule 1 - tous les points de contact possibles. Nous avons aussi des Apple Stores dans toutes les grandes villes des États-Unis. Nous allons mobiliser tout l’écosystème Apple."

"Le film F1 a également été un facteur très important. Il a permis à énormément de personnes de découvrir la Formule 1 pour la première fois. Et nous savons exactement qui a regardé le film : nous allons leur faire savoir qu’ils peuvent désormais regarder les courses. C’est donc une opportunité exceptionnelle."

Pour les spectateurs déjà acquis à la discipline, Eddy Cue promet une expérience de diffusion nettement améliorée sur Apple TV dès cette année, avec davantage de liberté dans la manière de suivre un Grand Prix.

"L’une des premières choses que vous allez remarquer, c’est une qualité d’image que vous n’avez jamais vue auparavant. Nous diffusons en 4K, mais nous ne compressons pas le signal comme les gens en ont l’habitude. La première fois que vous allumerez la course, vous allez vous dire : ’Waouh, je n’ai jamais vu de la 4K comme ça’."

"Nous allons proposer un bouton unique qui vous permettra de suivre non seulement la course, mais aussi les équipes. Vous pourrez sélectionner votre écurie favorite et accéder directement aux données qui la concernent."

Apple compte également exploiter ses propres technologies pour proposer de nouveaux angles de caméra, inspirés notamment du long-métrage consacré à la F1.

"Nous allons utiliser des iPhones que nous placerons à des endroits où cela n’avait jamais été possible auparavant. L’une des choses que nous avons apprises grâce au film, ce sont les angles de caméra différents que l’on peut exploiter pour montrer à quel point ces pilotes sont des athlètes extraordinaires."

"La force G qu’ils subissent, la difficulté de piloter ces voitures pendant deux heures aux vitesses atteintes, c’est tout simplement incroyable."

Autant d’annonces très alléchantes qui nous font espérer l’arrivée un jour de ce service en Europe et particulièrement en France. Pourrait-il y avoir une cohabitation avec Canal+ ? Ce n’est pas exclu, les choses restent fluides. Même si la FOM a interdit la possibilité de souscrire à F1 TV en France...